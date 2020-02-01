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«Примадонна»: Пользователи сравнили певца Шуру в парике с Аллой Пугачевой

Российский певец Александр Медведев, известный как Шура, на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал снимок, сделанный в стиле эпохи Возрождения. Многие пользователи сравнили его студийный образ с Аллой Пугачевой.
«Примадонна»: Пользователи сравнили певца Шуру в парике с Аллой Пугачевой

На опубликованном снимке Шура запечатлен в парике ярко-рыжего цвета. На шее певца расположен гофрированный воротник, а на голове корона. Под снимком артист написал, что длится его путь в сказку, и спросил своих подписчиков, кого он им напоминает в своем новом образе.

Пользователи откликнулись множеством восторженных и положительных комментариев. Фанаты сравнивали его образ со многими персонажами. Однако большинство из них увидели сходство Шуры с певицей Аллой Пугачевой. «Примадонна», «Без бороды и короны вылитая Алла Пугачева в 80-х», - комментировали снимок Александра Медведева фолловеры. Другие пользователи сравнивали Шуру в парике с Уильямом Шекспиром, королем из сказки о Золушке и другими известными героями.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 02:05

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