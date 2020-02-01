«Примадонна»: Пользователи сравнили певца Шуру в парике с Аллой Пугачевой

На опубликованном снимке Шура запечатлен в парике ярко-рыжего цвета. На шее певца расположен гофрированный воротник, а на голове корона. Под снимком артист написал, что длится его путь в сказку, и спросил своих подписчиков, кого он им напоминает в своем новом образе.Пользователи откликнулись множеством восторженных и положительных комментариев. Фанаты сравнивали его образ со многими персонажами. Однако большинство из них увидели сходство Шуры с певицей Аллой Пугачевой. «Примадонна», «Без бороды и короны вылитая Алла Пугачева в 80-х», - комментировали снимок Александра Медведева фолловеры. Другие пользователи сравнивали Шуру в парике с Уильямом Шекспиром, королем из сказки о Золушке и другими известными героями.