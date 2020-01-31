Ученые работают над терапией CAR-T для борьбы с раком





Т-клеточной метод лечения подразумевает «перепрограммирование» собственных иммунных клеток пациента. Он намного безопаснее и лучше переносится, в отличие от вливаний или пересадки компонентов крови и костного мозга от донора. Чтобы преобразовать Т-клетки пациента, под наблюдением узкопрофильных специалистов кровь поддается модификации на специальных аппаратах, после чего происходит вливание измененных компонентов с помощью внутривенной инфузии.Пока продолжается этап разработки, CAR-T применяется лишь в крайних случаях. Сложность терапии заключается в персонализированной настройке всех особенностей определенного пациента и его физического состояния. Кроме того, эффективность данного метода подтверждена лишь в некоторых видах онкологии, например, при неходжкинской лимфоме.«Собственные иммунные клетки имеют рецепторы, которые могут уничтожать рак. Это удивительное свойство, над которым мы будем работать и дальше», - прокомментировали авторы разработки.