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Ученые работают над терапией CAR-T для борьбы с раком

Ученые из Кардиффского университета в Великобритании продолжают активно трудиться над разработкой терапии CAR-T, которая сможет помочь организму побороть рак. Издание Nature Immunology пишет о том, что исследователи находятся на стадии изучении реакции иммунных клеток. Однако в Китае терапия CAR-T уже применяется в тестовом режиме для пациентов с 4 стадией рака.
Ученые работают над терапией CAR-T для борьбы с раком

Т-клеточной метод лечения подразумевает «перепрограммирование» собственных иммунных клеток пациента. Он намного безопаснее и лучше переносится, в отличие от вливаний или пересадки компонентов крови и костного мозга от донора. Чтобы преобразовать Т-клетки пациента, под наблюдением узкопрофильных специалистов кровь поддается модификации на специальных аппаратах, после чего происходит вливание измененных компонентов с помощью внутривенной инфузии.

Пока продолжается этап разработки, CAR-T применяется лишь в крайних случаях. Сложность терапии заключается в персонализированной настройке всех особенностей определенного пациента и его физического состояния. Кроме того, эффективность данного метода подтверждена лишь в некоторых видах онкологии, например, при неходжкинской лимфоме.

«Собственные иммунные клетки имеют рецепторы, которые могут уничтожать рак. Это удивительное свойство, над которым мы будем работать и дальше», - прокомментировали авторы разработки.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 20:08

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