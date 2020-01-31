Российские ученые раскрыли механизм, который влияет на деление опухолевых клеток





«Специалисты Сеченовского университета в сотрудничестве с другими своими коллегами из России изучили устройство и принцип действия микротрубочек, которые не только являются основной скелета клеток, но и принимают непосредственное участие в перемещении других частиц внутри клетки, а также в процессе ее деления. Более точное понимание этих механизмов будет полезным в поиске принципиально новых методов препятствования росту злокачественных новообразований», - сообщает пресс-служба образовательного учреждения.Отмечается, что указанные микротрубочки представлены в виде полых длинных цилиндров, стенки которых составлены из молекул белка под названием тубулин, которые уложены в спираль. Именно связи этого белка с его элементами и было решено изучить более подробно. И если прежде ученые уже довольно подробно изучили процесс изменения этих микротрубочек, то вопрос о том, как должны изменяться свойства и строение самого белка, до сих пор остается открытым.