Илон Маск представил публике собственную песню





Кроме космической компании, автомобильного и строительного бизнеса Маску, как оказалось, не чуждо творчество. Дебютным же делом инициативного бизнесмена было одно из первых сетевых изданий, благодаря этому он стал мультимиллионером еще до достижения 30-летнего возраста. Сегодня неутомимый делец опубликовал в интернете песню собственного авторства.Теперь кроме электрокаров, вакуумных поездов, космических кораблей и нейроинтерфейсов стало возможным услышать, что вдохновляет едва ли не самого известного бизнесмена планеты. Трек с названием «Не сомневайся в своих вибрациях» (Don’t Doubt ur Vibe) принадлежит к стилю электронной танцевальной музыки EDM. Кроме того, бизнесмен и новоиспеченный музыкант рассказал в соцсети Twitter о своем творении.Слова для песни он сочинил сам, причем это уже не первый его опыт в музыке. В 2019 году Маск уже обнародовал собственную песню. Это была рэп-композиция RIP Harambe, посвященная горилле с таким именем. Обезьяна Харамбе была застрелена в 2016 году прямо в зоопарке. Новая композиция уже набрала множество прослушиваний и восхищенных комментариев.