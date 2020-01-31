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Бывший возлюбленный звезды «Дом-2» Кати Жужи Олег Винник женится во второй раз

Экс-бойфренд ведущей телепроекта «Дом-2» Екатерины Сюсеренко Олег решил жениться второй раз. Его избранницей стала девушка по имени Алекс, родившаяся и выросшая в Болгарии.

Бывший возлюбленный звезды «Дом-2» Кати Жужи Олег Винник женится во второй раз

Про свою нынешнюю девушку, привлекательную брюнетку Алекс, бизнесмен рассказывал ещё весной прошлого года, но о свадьбе заговорил только недавно. Вчера, 30 января, молодой человек сообщил своим поклонникам, что они зарегистрировали своё заявление в ЗАГСе. Со слов жениха, они с невестой не планируют афишировать свадебную церемонию и проведут её максимально закрыто, пригласив лишь своих родных и самых близких друзей.


При этом стоит отметить, что сама свадьба будет разделена на две части. Первая из них пройдёт в России на родине у жениха, а вторую часть церемонии влюблённые планируют провести на родине Алекс в солнечной Болгарии. Девушка очень трогательно рассказывает о своих отношениях с Олегом. С её слов, они вообще не надоедают друг другу и стараются почаще признаваться в своих нежных чувствах.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:08

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