Ученые из Калифорнии создали протезы для медуз, чтобы исследовать океан





Журнал Science Advances опубликовал статью с результатами проведенных работ калифорнийских ученых. Согласно написанному, медузы плавают со скоростью не более двух сантиметров в секунду. Это объясняется тем, что при более быстром движении они тратят больше энергетических ресурсов. Однако после прикрепления протеза к щупальцам животного оптимальная скорость перемещения выросла почти втрое, при этом расход сил уменьшился.Ученые уверенны, что медуза не ощущает дискомфорта и не находится в состоянии стресса с микроприбором на своем теле. Экспериментальным методом было доказано, что в некомфортном или напуганном состоянии бесхордовые выделяют специальную слизь, чего не было замечено при закреплении бионического устройства.Благодаря новому изобретению станет возможным получать уникальные снимки и видеоматериалы в реальном времени с глубин океана, где никогда не удастся побывать человеку. По словам создателей протеза, медуза, оснащенная данной технологической новинкой, в тысячу раз эффективнее любых автоматизированных роботов.В ближайшем будущем ученые намерены разработать систему управления медузами, суть которой заключается в реагировании животных на бортовые датчики. Кроме того, авторы надеются, что им удастся усовершенствовать существующий протез и создать новый, который будет максимально компактный для прикрепления в тканях гидроидных существ.