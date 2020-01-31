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Ученые из Калифорнии создали протезы для медуз, чтобы исследовать океан

Научные исследователи Стэнфордского университета создали бионические микроэлектронные протезы для медуз для изучения океана. Кроме основной цели, специалисты заметили, что данные устройства увеличивают скорость перемещения гидроидных существ.
Ученые из Калифорнии создали протезы для медуз, чтобы исследовать океан

Журнал Science Advances опубликовал статью с результатами проведенных работ калифорнийских ученых. Согласно написанному, медузы плавают со скоростью не более двух сантиметров в секунду. Это объясняется тем, что при более быстром движении они тратят больше энергетических ресурсов. Однако после прикрепления протеза к щупальцам животного оптимальная скорость перемещения выросла почти втрое, при этом расход сил уменьшился.

Ученые уверенны, что медуза не ощущает дискомфорта и не находится в состоянии стресса с микроприбором на своем теле. Экспериментальным методом было доказано, что в некомфортном или напуганном состоянии бесхордовые выделяют специальную слизь, чего не было замечено при закреплении бионического устройства.

Благодаря новому изобретению станет возможным получать уникальные снимки и видеоматериалы в реальном времени с глубин океана, где никогда не удастся побывать человеку. По словам создателей протеза, медуза, оснащенная данной технологической новинкой, в тысячу раз эффективнее любых автоматизированных роботов.

В ближайшем будущем ученые намерены разработать систему управления медузами, суть которой заключается в реагировании животных на бортовые датчики. Кроме того, авторы надеются, что им удастся усовершенствовать существующий протез и создать новый, который будет максимально компактный для прикрепления в тканях гидроидных существ.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:51

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