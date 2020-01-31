Ученые назвали спасающие от деменции продукты





Специалисты Университета Раш установили: ряд овощей и фруктов содержит вещества, которые могут быть эффектной защитой от возрастных изменений головного мозга. В ходе исследования были изучены данные о состоянии здоровья, а также пищевых привычках и образе жизни порядка тысячи человек пожилого возраста. При этом все они на момент исследования не имели признаков болезни Альцгеймера, а их средний возраст составлял 81 год. Кроме анализа питания, проверялся уровень образования пожилых людей, их физической и ментальной активности. Также все участники эксперимента решали ряд интеллектуальных заданий.На протяжении шести лет у 220 участников эксперимента была диагностирована деменция. После этого всех участников исследования разделили на группы по уровню флавонолов в их пище. Максимальное количество данного вещества в продуктах составляло более 15 миллиграмов, а минимальное – почти 5,3 миллиграмма. По итогам работы эксперты установили, что у пожилых испытуемых, получавших максимальные дозы флавонидов, риск возникновения болезни Альцгеймера сокращался на 48%. В группе с большим количеством этих полезных веществ когнитивные изменения были отмечены у 28 человек, почти вдвое меньше, чем у тех, кто съедал меньше блюд с флавонолами.Специалисты университета объяснили: все флавонолы делятся на четыре группы: кверцетин, изорамнетин, мирицетин и кемпферол. Кверцетин содержится в помидорах, капусте, яблоках и чае, изорамнетин – в грушах, оливковом масле, томатном соусе и вине. Что же до мирицетина, его организм получает при употреблении чая, вина, капусты, томатов и апельсинов. И, наконец, для насыщения клеток кемпферолом следует употреблять бобы, шпинат, брокколи, чай и капусту. Между тем изорамнетин и мирицетин снижают риск деменции на 38% каждый, кемпферол – на 51%. При этом у кверцетина нет свойств, которые могли бы противостоять болезни Альцгеймера, зато он достаточно эффективен при повышенном артериальном давлении. Таким образом, обычные фрукты и овощи, а также чай, являются отличным противодействием возможного появления признаков деменции.