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Ученые назвали спасающие от деменции продукты

Давно известно, что питание может предотвратить ряд недугов. Американские ученые назвали продукты, способные спасти от деменции.
Ученые назвали спасающие от деменции продукты

Специалисты Университета Раш установили: ряд овощей и фруктов содержит вещества, которые могут быть эффектной защитой от возрастных изменений головного мозга. В ходе исследования были изучены данные о состоянии здоровья, а также пищевых привычках и образе жизни порядка тысячи человек пожилого возраста. При этом все они на момент исследования не имели признаков болезни Альцгеймера, а их средний возраст составлял 81 год. Кроме анализа питания, проверялся уровень образования пожилых людей, их физической и ментальной активности. Также все участники эксперимента решали ряд интеллектуальных заданий.

На протяжении шести лет у 220 участников эксперимента была диагностирована деменция. После этого всех участников исследования разделили на группы по уровню флавонолов в их пище. Максимальное количество данного вещества в продуктах составляло более 15 миллиграмов, а минимальное – почти 5,3 миллиграмма. По итогам работы эксперты установили, что у пожилых испытуемых, получавших максимальные дозы флавонидов, риск возникновения болезни Альцгеймера сокращался на 48%. В группе с большим количеством этих полезных веществ когнитивные изменения были отмечены у 28 человек, почти вдвое меньше, чем у тех, кто съедал меньше блюд с флавонолами.

Специалисты университета объяснили: все флавонолы делятся на четыре группы: кверцетин, изорамнетин, мирицетин и кемпферол. Кверцетин содержится в помидорах, капусте, яблоках и чае, изорамнетин – в грушах, оливковом масле, томатном соусе и вине. Что же до мирицетина, его организм получает при употреблении чая, вина, капусты, томатов и апельсинов. И, наконец, для насыщения клеток кемпферолом следует употреблять бобы, шпинат, брокколи, чай и капусту. Между тем изорамнетин и мирицетин снижают риск деменции на 38% каждый, кемпферол – на 51%. При этом у кверцетина нет свойств, которые могли бы противостоять болезни Альцгеймера, зато он достаточно эффективен при повышенном артериальном давлении. Таким образом, обычные фрукты и овощи, а также чай, являются отличным противодействием возможного появления признаков деменции.

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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:05

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