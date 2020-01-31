АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов с самым большим…
EUR 69.42 USD 63.04
Курс валют на 31.01.2020

Ученым удалось воссоздать трехмерные ткани сердца

Израильским и канадским ученым удалось воссоздать трехмерные ткани сердца. В процессе проведения исследования им удалось это сделать с помощью индуцированных стволовых клеток.

Благодаря удачному эксперименту группы ученых можно будет более качественно лечить пациентов, которые страдают от сердечной недостаточности. Кроме этого, на основе полученной информации удастся разработать новые лекарственные препараты.

Израильские ученые вместе со своими канадскими коллегами в полном объеме воссоздали ткани сердца, имитирующие образование желудочков и предсердия. Специалистам удалось воссоздать процесс аритмии главного органа. Открытие ученых позволит решить многие проблемы, которые связаны с заболеваниями сердца.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Минске представили новую РСЗО…
Джуд Лоу мечтает в шестой раз стать…
Ученым удалось воссоздать трехмерные ткани…
Мама Тимати Симона Юнусова прокомментировала расставание репера с Алёной…
"Автомобильный выхлоп убивает сердце": Кардиологи нашли новую причину…
В Пентагоне рассказали о 873 недостатках американского истребителя…
Дочь Ларисы Долиной поделилась архивными фото с Юлией…
Медики объяснили пользу морской…
«Вот это богатство»: Певица Натали показала своих троих…
Ученые прокомментировали популярные мифы об…
«Мне женщины пишут в отчаянии»: Мошенники увели Instagram Екатерины Волковой и обманывают ее…
В больницах Китая больным коронавирусом помогают…
Илон Маск представил публике собственную…
Ученые назвали спасающие от деменции…
Юлия Проскурякова во время отдыха в Майами загорала в откровенном…
Ученые из Калифорнии создали протезы для медуз, чтобы исследовать…
Наталья Водянова об Антуане Арно: "Самостоятельное приготовление яичницы для него…
В NASA заявили о прекращении эксплуатации телескопа…
«Ну ты даешь»: Татьяна Навка удивила Яну Рудковскую…
Названы продукты, от которых лучше воздержаться при гриппе или…
«Судьба ее забрала»: Андрей Разин сообщил о смерти дочери политика Геннадия…
Специалисты дали рекомендации, как избежать неприятностей во время досмотра в…
Врачи из Германии объяснили, почему коронавирус не…
Исполнитель Андрей Данилко не соответствует своему сценическому образу в реальной…
В Великобритании мужчина принял шубу на обочине за раненого…
Марина Девятова опровергла слухи об отношениях с Евгением…
Ulefone Armor 6S с защитой IP69K проходит испытания с помощью падений и…
"Женился на молодухе и, говорят, по любви": Роза Сябитова рассказала о расставании с бойфрендом…
Просмотреть все новости