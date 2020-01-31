Ученым удалось воссоздать трехмерные ткани сердца





Благодаря удачному эксперименту группы ученых можно будет более качественно лечить пациентов, которые страдают от сердечной недостаточности. Кроме этого, на основе полученной информации удастся разработать новые лекарственные препараты.Израильские ученые вместе со своими канадскими коллегами в полном объеме воссоздали ткани сердца, имитирующие образование желудочков и предсердия. Специалистам удалось воссоздать процесс аритмии главного органа. Открытие ученых позволит решить многие проблемы, которые связаны с заболеваниями сердца.