"Женился на молодухе и, говорят, по любви": Роза Сябитова рассказала о расставании с бойфрендом Ренатом
Роза Сябитова разместила на странице в Instagram архивное фото, на котором она запечатана со своим бывшим бойфрендом Ренатом. Телеведущая рассказала, что он женился на молодой девушке, и как ей сказали, сделал это по любви.
Роза Сябитова показала подписчикам фотографию, на которой она сидит за столом, некий мужчина сидит напротив телеведущей спиной к камере. В комментарии знаменитость написала: "Совсем недавно только ленивый не написал о том, что меня "бросил" бывший бойфренд Ренат. Поэтому решила поговорить с вами о том, стоит ли возвращать бывших. Если говорить о моём случае, где два очень взрослых человека, живущие вдали друг от друга, и встречающиеся два раза в году, то возвращать смысла нет. Тем более, что мужчина женился на молодухе, и говорят по любви. Искренне в это верю",- рассказала Сябитова.
Роза Сябитова считает, что если люди прожили вместе много лет, то за любовь следует бороться. Она напомнила фанатам, что вернуть человека можно, поскольку вторая половина знает все его привычки и потребности. Главное не бояться переступить через собственную гордость. Подписчики поблагодарили телеведущую за совет и оставили свои лайки.
Роза Сябитова показала подписчикам фотографию, на которой она сидит за столом, некий мужчина сидит напротив телеведущей спиной к камере. В комментарии знаменитость написала: "Совсем недавно только ленивый не написал о том, что меня "бросил" бывший бойфренд Ренат. Поэтому решила поговорить с вами о том, стоит ли возвращать бывших. Если говорить о моём случае, где два очень взрослых человека, живущие вдали друг от друга, и встречающиеся два раза в году, то возвращать смысла нет. Тем более, что мужчина женился на молодухе, и говорят по любви. Искренне в это верю",- рассказала Сябитова.
Роза Сябитова считает, что если люди прожили вместе много лет, то за любовь следует бороться. Она напомнила фанатам, что вернуть человека можно, поскольку вторая половина знает все его привычки и потребности. Главное не бояться переступить через собственную гордость. Подписчики поблагодарили телеведущую за совет и оставили свои лайки.