"Женился на молодухе и, говорят, по любви": Роза Сябитова рассказала о расставании с бойфрендом Ренатом

Роза Сябитова показала подписчикам фотографию, на которой она сидит за столом, некий мужчина сидит напротив телеведущей спиной к камере. В комментарии знаменитость написала: "Совсем недавно только ленивый не написал о том, что меня "бросил" бывший бойфренд Ренат. Поэтому решила поговорить с вами о том, стоит ли возвращать бывших. Если говорить о моём случае, где два очень взрослых человека, живущие вдали друг от друга, и встречающиеся два раза в году, то возвращать смысла нет. Тем более, что мужчина женился на молодухе, и говорят по любви. Искренне в это верю",- рассказала Сябитова.Роза Сябитова считает, что если люди прожили вместе много лет, то за любовь следует бороться. Она напомнила фанатам, что вернуть человека можно, поскольку вторая половина знает все его привычки и потребности. Главное не бояться переступить через собственную гордость. Подписчики поблагодарили телеведущую за совет и оставили свои лайки.