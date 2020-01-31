В NASA заявили о прекращении эксплуатации телескопа «Спитцер»
Руководитель проекта NASA официально заявил о прекращении использования телескопа «Спитцер» после 16 с половиной лет эксплуатации в исследовательских космических целях. Джозеф Хант отметил, что кроме большого количества достижений науки, достояние «Спитцера» стало основой космического телескопа Джеймса Уэбба, запуск которого запланирован на 2021 год.
Обсерватория «Спитцер» по своей важности не уступает телескопу «Хаббл» и не менее крупным рентген-обсерваториям «Комптону» и «Чандре». Несмотря на то, что по плану ученых он должен был быть запущен только на 5 лет, он превысил заданное время и пробыл в открытом космосе 16 с половиной.
Благодаря «Спитцеру», за годы его эксплуатации исследователи впервые открыли для науки новое кольцо Сатурна, а также самую далекую галактику от Млечного Пути. Телескоп 2003 года помог обнаружить четыре из семи планет в системе TRAPPIS-1 и произвести подробную характеристику.
По словам руководителей проекта, уже в следующем году запустят новый космический телескоп, который был спроектирован на основе параметров «Спитцера». Его новыми свойствами будут инфракрасные инструменты и приспособления для возможности детального сбора информации материй.
Обсерватория «Спитцер» по своей важности не уступает телескопу «Хаббл» и не менее крупным рентген-обсерваториям «Комптону» и «Чандре». Несмотря на то, что по плану ученых он должен был быть запущен только на 5 лет, он превысил заданное время и пробыл в открытом космосе 16 с половиной.
Благодаря «Спитцеру», за годы его эксплуатации исследователи впервые открыли для науки новое кольцо Сатурна, а также самую далекую галактику от Млечного Пути. Телескоп 2003 года помог обнаружить четыре из семи планет в системе TRAPPIS-1 и произвести подробную характеристику.
По словам руководителей проекта, уже в следующем году запустят новый космический телескоп, который был спроектирован на основе параметров «Спитцера». Его новыми свойствами будут инфракрасные инструменты и приспособления для возможности детального сбора информации материй.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:37