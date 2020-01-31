В NASA заявили о прекращении эксплуатации телескопа «Спитцер»





Обсерватория «Спитцер» по своей важности не уступает телескопу «Хаббл» и не менее крупным рентген-обсерваториям «Комптону» и «Чандре». Несмотря на то, что по плану ученых он должен был быть запущен только на 5 лет, он превысил заданное время и пробыл в открытом космосе 16 с половиной.Благодаря «Спитцеру», за годы его эксплуатации исследователи впервые открыли для науки новое кольцо Сатурна, а также самую далекую галактику от Млечного Пути. Телескоп 2003 года помог обнаружить четыре из семи планет в системе TRAPPIS-1 и произвести подробную характеристику.По словам руководителей проекта, уже в следующем году запустят новый космический телескоп, который был спроектирован на основе параметров «Спитцера». Его новыми свойствами будут инфракрасные инструменты и приспособления для возможности детального сбора информации материй.