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В NASA заявили о прекращении эксплуатации телескопа «Спитцер»

Руководитель проекта NASA официально заявил о прекращении использования телескопа «Спитцер» после 16 с половиной лет эксплуатации в исследовательских космических целях. Джозеф Хант отметил, что кроме большого количества достижений науки, достояние «Спитцера» стало основой космического телескопа Джеймса Уэбба, запуск которого запланирован на 2021 год.
В NASA заявили о прекращении эксплуатации телескопа «Спитцер»

Обсерватория «Спитцер» по своей важности не уступает телескопу «Хаббл» и не менее крупным рентген-обсерваториям «Комптону» и «Чандре». Несмотря на то, что по плану ученых он должен был быть запущен только на 5 лет, он превысил заданное время и пробыл в открытом космосе 16 с половиной.

Благодаря «Спитцеру», за годы его эксплуатации исследователи впервые открыли для науки новое кольцо Сатурна, а также самую далекую галактику от Млечного Пути. Телескоп 2003 года помог обнаружить четыре из семи планет в системе TRAPPIS-1 и произвести подробную характеристику.

По словам руководителей проекта, уже в следующем году запустят новый космический телескоп, который был спроектирован на основе параметров «Спитцера». Его новыми свойствами будут инфракрасные инструменты и приспособления для возможности детального сбора информации материй.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:37

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