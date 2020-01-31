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В больницах Китая больным коронавирусом помогают роботы

В больницах Китая работают роботы-санитары. Именно они помогают пациентам с коронавирусом. Таким способом медики пытаются сократить живой контакт с больными.

В китайской больнице в провинции Гуандун стали использовать два робота, управляет которыми искусственный интеллект. Они производят личную дезинфекцию и принимают участие в лечении больных с коронавирусом. Роботы путешествуют коридорами и палатами, раздают препараты, подбирают постельное белье и убирают продукты отходов жизнедеятельности больных. Машины, которые даже заряжаются самостоятельно, помогают разрешить затруднения с нехваткой медиков, а также уменьшают риск перекрестного заражения.

Сегодня приблизительно 20 медиков Китая заболели коронавирусом, заботясь о пациентах. Заболевание передается воздушно-капельным путем через слюну и контакт с зараженными поверхностями. Правительство Китая подтвердило, что 8291 заражены, а смертей уже 200.
В провинции Гуандун на юге страны заразились вирусом 354 человека. Все работы по борьбе с заболеванием проводятся именно в этом регионе.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 18:18

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