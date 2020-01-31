Ученые прокомментировали популярные мифы об алкоголе





После проведения многочисленных исследований эксперты заявили, что алкогольные напитки не убивают клетки головного мозга, но негативно сказываются на его функциях. При этом затрудняется обмен в мозжечке информацией между нейронами, происходит интоксикация, но целые клетки при этом не уничтожаются.Существует миф, что если смешать несколько спиртных напитков, то человек станет пьянее. Но, как утверждают ученые, решающую роль играет количество выпитого алкоголя, а не его разновидность. Кроме этого, замедлить опьянение помогает пища. Для того чтобы быстрее протрезветь, часто предлагают выпить крепкий кофе. Но эффективность этого метода учеными не подтверждена. Единственное, что может сделать горячий напиток, – это противостоять сонливости пьяного человека, а проблему отрезвления с помощью кофеина решить не получится.По словам некоторых людей, если примерно за час до поездки выпить небольшое количество спиртного, то это никак не скажется на вождении и реакции водителя. Ученые отметили, что у среднестатистического человека организм за час способен справиться со 100 мг алкоголя на каждый килограмм веса. Поэтому при весе в 70 кг нейтрализуется всего 7 г спирта. Например, в бутылке пива содержится 14 г данного вещества. Также некоторые водители пытаются применить особые техники, чтобы обмануть алкотестер. Но они не работают, так как направлены только на сокрытие специфического запаха изо рта.Любители алкогольных напитков часто имеют особый рецепт, который помогает им излечиться от похмелья. К чудодейственным средствам часто относят кофе, рассол, зеленый чай или очередную дозу спиртного. Врачи советуют побольше пить воды и есть продукты, которые содержат фруктозу и сложные углеводы.