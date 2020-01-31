«Моя кошечка»: Восточный «лев» звезды «Дом-2» Евгении Феофилактовой оценил ее новые чувственные снимки

В жизни звёздной участницы телешоу «Дом-2» кипят такие бурные страсти, что даже сценаристы многих мыльных сериалов позавидовали бы её роману с бизнесменом из Ливии Маджидом Гиагиа. Сначала пара собиралась пожениться, но затем влюблённые со скандалом разошлись. Однако не так давно Евгения заявила, что у них была временная размолвка, а сейчас между ними вновь всё хорошо.Сегодня девушка у себя в Instagram выложила снимки в чёрно-белых тонах со своей очередной фотосессии. На них звезда просто вся сияет, причём в прямом смысле этого слова.«Детка, целую тебя, моя кошечка», – не заставил себя долго ждать чувственный комментарий со стороны восточного возлюбленного Феофилактовой.