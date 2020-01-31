«Моя кошечка»: Восточный «лев» звезды «Дом-2» Евгении Феофилактовой оценил ее новые чувственные снимки
Звезда телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова регулярно выкладывает снимки со своих многочисленных фотосессий в социальные сети. Её восточный возлюбленный Маджид, с которым у девушки сложились непростые отношения, одним из первых оставляет комментарии под фото.
В жизни звёздной участницы телешоу «Дом-2» кипят такие бурные страсти, что даже сценаристы многих мыльных сериалов позавидовали бы её роману с бизнесменом из Ливии Маджидом Гиагиа. Сначала пара собиралась пожениться, но затем влюблённые со скандалом разошлись. Однако не так давно Евгения заявила, что у них была временная размолвка, а сейчас между ними вновь всё хорошо.
Сегодня девушка у себя в Instagram выложила снимки в чёрно-белых тонах со своей очередной фотосессии. На них звезда просто вся сияет, причём в прямом смысле этого слова.
«Детка, целую тебя, моя кошечка», – не заставил себя долго ждать чувственный комментарий со стороны восточного возлюбленного Феофилактовой.
В жизни звёздной участницы телешоу «Дом-2» кипят такие бурные страсти, что даже сценаристы многих мыльных сериалов позавидовали бы её роману с бизнесменом из Ливии Маджидом Гиагиа. Сначала пара собиралась пожениться, но затем влюблённые со скандалом разошлись. Однако не так давно Евгения заявила, что у них была временная размолвка, а сейчас между ними вновь всё хорошо.
Сегодня девушка у себя в Instagram выложила снимки в чёрно-белых тонах со своей очередной фотосессии. На них звезда просто вся сияет, причём в прямом смысле этого слова.
«Детка, целую тебя, моя кошечка», – не заставил себя долго ждать чувственный комментарий со стороны восточного возлюбленного Феофилактовой.