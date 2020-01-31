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Анна Исаева рассказала, как родственники Юлии Началовой проведут день рождения певицы

В эту пятницу, 31 января, известная российская певица Юлия Началова могла бы отмечать свое 39-летие, если бы скоропостижно не скончалась в марте минувшего года. По словам пиар-директора артистки Анны Исаевой, в этот памятный день родственники певицы планируют посетить ее могилу, возложить к ней цветы и помянуть ушедшую знаменитость.
Анна Исаева рассказала, как родственники Юлии Началовой проведут день рождения певицы

«Ничего такого особенного они не планируют. Поедут близкие и друзья, кто-то из коллег. Вечером, когда из школы вернется дочь Началовой Вера, день пойдет, как и прежде. Быть может, семья посидит в узком кругу», - приводит слова Анны Исаевой портал «7Дней».

Следует отметить, что певицы не стало в марте минувшего года. Она скончалась в медицинском учреждении, не приходя в сознание и даже не успев попрощаться с близкими. Сейчас дочь артистки воспитывают бабушка с дедушкой, с которыми Вера проживает постоянно, однако она также проводит немало времени в семье отца – Евгения Алдонина.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:29

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