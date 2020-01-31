Специалисты дали рекомендации, как избежать неприятностей во время досмотра в аэропорту





Первое, что отметили эксперты – не брать в ручную кладь продукты питания или готовые блюда, которые можно отнести к жидким. Министерство иностранных дел Великобритании обратило внимание, что даже порошковые вещества и мягкие маслянистые структуры могут искажать изображение на сканирующем аппарате. Поэтому, во избежание задержек на досмотре и долгих объяснений, лучше заранее предусмотреть, что именно не класть в свой багаж.В списке нежелательных продуктов для перевоза в ручной клади находятся мягкие сорта сыров, джемы, мед или сиропы. Не следует брать с собой готовую пищу, например, суп, так как с ним однозначно не допустят на борт самолета.Специалисты также упомянули декоративную косметику и средства туалета. Помимо того, что большие объемы вовсе запрещены к перевозу, даже маленькие принадлежности, могут вызвать недовольство сотрудников аэропорта. Поэтому лучше заранее переложить всю косметику, дезодоранты, шампуни и прочие предметы в общий багаж. Однако нужно быть готовым к вопросам, поскольку последнее время преступники все чаще используют емкости для средств гигиены для перевоза контрабанды.Авиакомпании напоминают, что они не несут ответственности за сохранность содержания багажа, который сдает пассажир перед своим перелетом. Поэтому каждый человек должен ответственно отнестись к вопросу перемещения собственных вещей.