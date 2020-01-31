Валентина Рубцова выполнила сальто вперёд, которое делала последний раз 25 лет назад

Валентина Рубцова часто демонстрирует поклонникам свою физическую форму и растяжку. Сегодня актриса разместила видео, сделанное в специальной комнате с мягкими кубиками и батутами. Знаменитость одета в синие спортивные штаны и серую футболку, она подпрыгивает и делает сальто вперёд. В комментарии к публикации звезда комедийного сериала "СашаТаня" написала, что ее тренер говорил: "Нет понятия "возраст", есть понятие "утрата энергии". Не теряйте энергию и верьте в себя".Также Валентина Рубцова рассказала, что последний раз она делала сальто вперёд около 25 лет назад. Пользователи Сети порадовались за знаменитость и оставили множество комплиментов. Некоторые написали, что актриса в отличной форме. За несколько десятков минут публикацию просмотрели более 30 000 подписчиков актрисы.