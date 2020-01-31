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Валентина Рубцова выполнила сальто вперёд, которое делала последний раз 25 лет назад

Валентина Рубцова в Instagram показала подписчикам видео, на котором она сделала сальто вперёд. В комментарии к посту звезда сериала "СашаТаня" сообщила, что выполняла последний раз такое акробатическое движение 25 лет назад.
Валентина Рубцова выполнила сальто вперёд, которое делала последний раз 25 лет назад

Валентина Рубцова часто демонстрирует поклонникам свою физическую форму и растяжку. Сегодня актриса разместила видео, сделанное в специальной комнате с мягкими кубиками и батутами. Знаменитость одета в синие спортивные штаны и серую футболку, она подпрыгивает и делает сальто вперёд. В комментарии к публикации звезда комедийного сериала "СашаТаня" написала, что ее тренер говорил: "Нет понятия "возраст", есть понятие "утрата энергии". Не теряйте энергию и верьте в себя".

Также Валентина Рубцова рассказала, что последний раз она делала сальто вперёд около 25 лет назад. Пользователи Сети порадовались за знаменитость и оставили множество комплиментов. Некоторые написали, что актриса в отличной форме. За несколько десятков минут публикацию просмотрели более 30 000 подписчиков актрисы.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:26

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