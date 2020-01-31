АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов с самым большим…
EUR 69.42 USD 63.04
Курс валют на 31.01.2020

Александр Ревва презентовал песню "Чужая" из альбома "Всё о любви"

Александр Ревва в Instagram-аккаунте презентовал песню "Чужая" из своего нового альбома под названием "Всё о любви". Также исполнитель пожелал фанатам хорошего настроения.
Александр Ревва презентовал песню "Чужая" из альбома "Всё о любви"

Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал видео, на котором показана его фотография. На кадре исполнитель сидит на стуле, он одет в белую рубашку. На заднем плане нарисованы большие белые крылья. В комментарии к публикации Александр Ревва написал, что в последний день января Артур Пирожков презентует композицию "Чужая" из нового альбома под названием "Всё о любви", который выйдет 14 февраля в День Влюблённых. Также резидент Comedy Club пожелал своим подписчикам хорошего настроения.

В конце своего поста в социальной сети Instagram Александр Ревва попросил фанатов рассказать, какие впечатления они получили от его новой песни "Чужая". Подписчики пришли в восторг от композиции Артура Пирожкова. Также фанаты написали, что с нетерпением ждут выхода альбома "Всё о любви". За несколько десятков минут пост просмотрели более 47 000 пользователей Сети.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Женился на молодухе и, говорят, по любви": Роза Сябитова рассказала о расставании с бойфрендом…
В Самаре расследуются причины гибели выпавшей из окна…
Ученые выяснили, почему земные океаны не замерзли в период «молодого»…
Следственный комитет расследует убийство 24-летнего жителя…
Валентина Рубцова выполнила сальто вперёд, которое делала последний раз 25 лет…
Алена Краснова и Никита Пресняков отправились на семейных отдых на…
Александр Ревва презентовал песню "Чужая" из альбома "Всё о…
Официально стартовали продажи Skoda Karoq для российского…
Бывший возлюбленный звезды «Дом-2» Кати Жужи Олег Винник женится во второй…
Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов с самым большим…
Медики определили, что мозг при инсульте подвергается…
Хибла Герзмава рассказала, что счастлива в отношениях с новым…
Пирс Морган назвал Меган Маркл «мини-Кардашьян» за «позорное…
«Моя кошечка»: Восточный «лев» звезды «Дом-2» Евгении Феофилактовой оценил ее новые чувственные…
В 2019 году Datsun увеличил продажи в РФ на…
Анна Исаева рассказала, как родственники Юлии Началовой проведут день рождения…
Специалисты назвали способы улучшения мужской…
Ученые: Пространство-время вращается вокруг мертвой…
Сестра супруги Андрея Малахова родила…
Бизнесмен Олег Винник женится во второй…
"Дом, заселенный людьми, которых она вырастила": Сергей Гармаш рассказал о наследии Галины…
Минюст России предлагает ужесточить штрафы за превышение…
Звезда «Дом-2» Женя Кузин бросает семью после рождения…
Медики определили причины возникновения врожденного…
Актриса Ирина Пегова покорила зрителей ярким танцевальным…
Huawei не собирается возвращаться к использованию программного обеспечения…
«Нет ни вакцины, ни лекарств»: Доктор Мясников высказался о рекомендациях Минздрава по лечению…
Отдыхающий в Таиланде Сергей Жуков соскучился по…
Просмотреть все новости