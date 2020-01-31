Александр Ревва презентовал песню "Чужая" из альбома "Всё о любви"
Александр Ревва в Instagram-аккаунте презентовал песню "Чужая" из своего нового альбома под названием "Всё о любви". Также исполнитель пожелал фанатам хорошего настроения.
Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал видео, на котором показана его фотография. На кадре исполнитель сидит на стуле, он одет в белую рубашку. На заднем плане нарисованы большие белые крылья. В комментарии к публикации Александр Ревва написал, что в последний день января Артур Пирожков презентует композицию "Чужая" из нового альбома под названием "Всё о любви", который выйдет 14 февраля в День Влюблённых. Также резидент Comedy Club пожелал своим подписчикам хорошего настроения.
В конце своего поста в социальной сети Instagram Александр Ревва попросил фанатов рассказать, какие впечатления они получили от его новой песни "Чужая". Подписчики пришли в восторг от композиции Артура Пирожкова. Также фанаты написали, что с нетерпением ждут выхода альбома "Всё о любви". За несколько десятков минут пост просмотрели более 47 000 пользователей Сети.
Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал видео, на котором показана его фотография. На кадре исполнитель сидит на стуле, он одет в белую рубашку. На заднем плане нарисованы большие белые крылья. В комментарии к публикации Александр Ревва написал, что в последний день января Артур Пирожков презентует композицию "Чужая" из нового альбома под названием "Всё о любви", который выйдет 14 февраля в День Влюблённых. Также резидент Comedy Club пожелал своим подписчикам хорошего настроения.
В конце своего поста в социальной сети Instagram Александр Ревва попросил фанатов рассказать, какие впечатления они получили от его новой песни "Чужая". Подписчики пришли в восторг от композиции Артура Пирожкова. Также фанаты написали, что с нетерпением ждут выхода альбома "Всё о любви". За несколько десятков минут пост просмотрели более 47 000 пользователей Сети.