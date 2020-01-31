Александр Ревва презентовал песню "Чужая" из альбома "Всё о любви"

Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал видео, на котором показана его фотография. На кадре исполнитель сидит на стуле, он одет в белую рубашку. На заднем плане нарисованы большие белые крылья. В комментарии к публикации Александр Ревва написал, что в последний день января Артур Пирожков презентует композицию "Чужая" из нового альбома под названием "Всё о любви", который выйдет 14 февраля в День Влюблённых. Также резидент Comedy Club пожелал своим подписчикам хорошего настроения.В конце своего поста в социальной сети Instagram Александр Ревва попросил фанатов рассказать, какие впечатления они получили от его новой песни "Чужая". Подписчики пришли в восторг от композиции Артура Пирожкова. Также фанаты написали, что с нетерпением ждут выхода альбома "Всё о любви". За несколько десятков минут пост просмотрели более 47 000 пользователей Сети.