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Марина Девятова опровергла слухи об отношениях с Евгением Плющенко

Исполнительница народных песен Марина Девятова опровергла слухи об отношениях с фигуристом Евгением Плющенко. Певица считает, что они стали жертвами желтой прессы, и теперь отлично понимает коллег, которые жалуются на недобросовестность некоторых СМИ.
Марина Девятова опровергла слухи об отношениях с Евгением Плющенко

Марина Девятова опубликовала на своей странице в Instagram обращение к СМИ, которые приписали ей роман с известным фигуристом. Она заявила, что с Евгением Плющенко даже не состоит в дружеских отношениях. Знаменитостей связывает лишь одна фотография, которая была сделана в 2007 году, так как они вместе входили в состав делегации от России на мероприятии по случаю объявления о проведении Олимпиады в Сочи.

Артистка обратилась к журналистам с просьбой распространить правдивую информацию о том, что романа между Девятовой и Плющенко быть не может, поскольку они оба - семейные люди с детьми. Певица отметила: если существует определенный спрос на новости о ее персоне, то она с удовольствием расскажет о народной песне, ее роли в культуре России и о других аспектах этой темы.

Подписчики поддержали артистку в комментариях. Они посоветовали не обращать внимания на "желтую" прессу и не идти на поводу у сплетников, которые стараются задеть.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:45

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