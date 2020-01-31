Марина Девятова опровергла слухи об отношениях с Евгением Плющенко

Марина Девятова опубликовала на своей странице в Instagram обращение к СМИ, которые приписали ей роман с известным фигуристом. Она заявила, что с Евгением Плющенко даже не состоит в дружеских отношениях. Знаменитостей связывает лишь одна фотография, которая была сделана в 2007 году, так как они вместе входили в состав делегации от России на мероприятии по случаю объявления о проведении Олимпиады в Сочи.Артистка обратилась к журналистам с просьбой распространить правдивую информацию о том, что романа между Девятовой и Плющенко быть не может, поскольку они оба - семейные люди с детьми. Певица отметила: если существует определенный спрос на новости о ее персоне, то она с удовольствием расскажет о народной песне, ее роли в культуре России и о других аспектах этой темы.Подписчики поддержали артистку в комментариях. Они посоветовали не обращать внимания на "желтую" прессу и не идти на поводу у сплетников, которые стараются задеть.