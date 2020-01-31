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Звезда «Дом-2» Женя Кузин бросает семью после рождения дочери

Участник телестройки Евгений Кузин уезжает на долгое время в Новороссийск, впервые оставляя свою возлюбленную одну с ребёнком. Но девушка не отчаивается и уже пригласила свою подружку, чтобы весело провести время.

Звезда «Дом-2» Женя Кузин бросает семью после рождения дочери

После того как у бывших участников телепроекта «Дом-2» Александры Артёмовой и её возлюбленного Евгения Кузина родилась дочка, молодые люди не расставались на долгий срок. Они вместе занимались воспитанием своего малыша, разделяя все тяготы и невзгоды. И вот настал час разлуки. Александра написала на своей страничке в Instagram, что Женя собирается по делам в Новороссийск без них, причём поездка предстоит долгая.


При этом девушка не упала духом и практически сразу же позвонила своей подруге и пригласила её погостить у себя. Саша даже составила план мероприятий на время разлуки с любимым. Она собирается провести время, просто гуляя по городу, посетить с подругой несколько музеев, посидеть в хороших ресторанах и даже испечь что-то вкусненькое дома.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:23

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