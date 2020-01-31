Звезда «Дом-2» Женя Кузин бросает семью после рождения дочери





После того как у бывших участников телепроекта «Дом-2» Александры Артёмовой и её возлюбленного Евгения Кузина родилась дочка, молодые люди не расставались на долгий срок. Они вместе занимались воспитанием своего малыша, разделяя все тяготы и невзгоды. И вот настал час разлуки. Александра написала на своей страничке в Instagram, что Женя собирается по делам в Новороссийск без них, причём поездка предстоит долгая.При этом девушка не упала духом и практически сразу же позвонила своей подруге и пригласила её погостить у себя. Саша даже составила план мероприятий на время разлуки с любимым. Она собирается провести время, просто гуляя по городу, посетить с подругой несколько музеев, посидеть в хороших ресторанах и даже испечь что-то вкусненькое дома.