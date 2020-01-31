Отдыхающий в Таиланде Сергей Жуков соскучился по морозам

Около недели назад Сергей Жуков с женой Региной Бурд и детьми Мироном, Вероникой и Энджелом улетел отдыхать в Таиланд. Сегодня знаменитость разместил снимок, на котором он запечатлен в бассейне. В кадре исполнитель плавает на большом ярко-желтом надувном круге и нежится на солнце. В комментарии к публикации на странице в Instagram солист группы "Руки Вверх" просто написал: "Скучаю по морозам".Поклонники сообщили, что в Москве нет сильного мороза и погода похожа на весеннюю. Некоторые написали, что лучше Сергею Жукову и его семье оставаться в Таиланде, поскольку там теплый ветер и сейчас нет дождей. Фанаты пожелали певцу хорошего отдыха, теплых дней и позитивных эмоций. За короткое время публикация лидера группы "Руки Вверх" набрала более 6 000 лайков.