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Отдыхающий в Таиланде Сергей Жуков соскучился по морозам

Отдыхающий в Таиланде Сергей Жуков опубликовал на странице в Instagram новую фотографию, сделанную в бассейне. Также солист группы "Руки Вверх" признался, что соскучился по морозам.
Отдыхающий в Таиланде Сергей Жуков соскучился по морозам

Около недели назад Сергей Жуков с женой Региной Бурд и детьми Мироном, Вероникой и Энджелом улетел отдыхать в Таиланд. Сегодня знаменитость разместил снимок, на котором он запечатлен в бассейне. В кадре исполнитель плавает на большом ярко-желтом надувном круге и нежится на солнце. В комментарии к публикации на странице в Instagram солист группы "Руки Вверх" просто написал: "Скучаю по морозам".

Поклонники сообщили, что в Москве нет сильного мороза и погода похожа на весеннюю. Некоторые написали, что лучше Сергею Жукову и его семье оставаться в Таиланде, поскольку там теплый ветер и сейчас нет дождей. Фанаты пожелали певцу хорошего отдыха, теплых дней и позитивных эмоций. За короткое время публикация лидера группы "Руки Вверх" набрала более 6 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:43

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