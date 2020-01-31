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«Нет ни вакцины, ни лекарств»: Доктор Мясников высказался о рекомендациях Минздрава по лечению коронавируса

Российский врач Александр Мясников, хорошо известный зрителям как соведущий популярной телепрограммы «Жить здорово», призывает различать такие понятия, как «имеют эффективность» и «можно применять». Таким образом доктор прокомментировал рекомендации Минздрава по поводу препаратов для лечения коронавируса из Китая.
«Нет ни вакцины, ни лекарств»: Доктор Мясников высказался о рекомендациях Минздрава по лечению коронавируса

«Лечение сейчас может быть только симптоматическим. На практике же нет ни вакцины, ни соответствующих лекарств», - утверждает доктор Мясников в ответ на список препаратов для лечения вируса штамма 2019-nCoV, названный ведомством. Он также предложил провести тщательный анализ лечения вызванной вирусом болезни у сорока пациентов в китайском городе Ухане, который считается эпицентром распространения эпидемии. Так, напоминает Александр Мясников, в числе основных симптомов назывались одышка, кашель, лихорадочное состояние. В таком случае, уверен специалисты, самым эффективным способом будет профилактика заболевания с целью его предотвращения, а не лечение по симптомам.

Напомним, российский Минздрав разослал субъектам Федерации рекомендации по профилактике нового типа коронавируса из Китая, который провоцирует заболевание атипичной пневмонией.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:49

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