«Нет ни вакцины, ни лекарств»: Доктор Мясников высказался о рекомендациях Минздрава по лечению коронавируса





«Лечение сейчас может быть только симптоматическим. На практике же нет ни вакцины, ни соответствующих лекарств», - утверждает доктор Мясников в ответ на список препаратов для лечения вируса штамма 2019-nCoV, названный ведомством. Он также предложил провести тщательный анализ лечения вызванной вирусом болезни у сорока пациентов в китайском городе Ухане, который считается эпицентром распространения эпидемии. Так, напоминает Александр Мясников, в числе основных симптомов назывались одышка, кашель, лихорадочное состояние. В таком случае, уверен специалисты, самым эффективным способом будет профилактика заболевания с целью его предотвращения, а не лечение по симптомам.Напомним, российский Минздрав разослал субъектам Федерации рекомендации по профилактике нового типа коронавируса из Китая, который провоцирует заболевание атипичной пневмонией.