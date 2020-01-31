«Нет ни вакцины, ни лекарств»: Доктор Мясников высказался о рекомендациях Минздрава по лечению коронавируса
Российский врач Александр Мясников, хорошо известный зрителям как соведущий популярной телепрограммы «Жить здорово», призывает различать такие понятия, как «имеют эффективность» и «можно применять». Таким образом доктор прокомментировал рекомендации Минздрава по поводу препаратов для лечения коронавируса из Китая.
«Лечение сейчас может быть только симптоматическим. На практике же нет ни вакцины, ни соответствующих лекарств», - утверждает доктор Мясников в ответ на список препаратов для лечения вируса штамма 2019-nCoV, названный ведомством. Он также предложил провести тщательный анализ лечения вызванной вирусом болезни у сорока пациентов в китайском городе Ухане, который считается эпицентром распространения эпидемии. Так, напоминает Александр Мясников, в числе основных симптомов назывались одышка, кашель, лихорадочное состояние. В таком случае, уверен специалисты, самым эффективным способом будет профилактика заболевания с целью его предотвращения, а не лечение по симптомам.
Напомним, российский Минздрав разослал субъектам Федерации рекомендации по профилактике нового типа коронавируса из Китая, который провоцирует заболевание атипичной пневмонией.
«Лечение сейчас может быть только симптоматическим. На практике же нет ни вакцины, ни соответствующих лекарств», - утверждает доктор Мясников в ответ на список препаратов для лечения вируса штамма 2019-nCoV, названный ведомством. Он также предложил провести тщательный анализ лечения вызванной вирусом болезни у сорока пациентов в китайском городе Ухане, который считается эпицентром распространения эпидемии. Так, напоминает Александр Мясников, в числе основных симптомов назывались одышка, кашель, лихорадочное состояние. В таком случае, уверен специалисты, самым эффективным способом будет профилактика заболевания с целью его предотвращения, а не лечение по симптомам.
Напомним, российский Минздрав разослал субъектам Федерации рекомендации по профилактике нового типа коронавируса из Китая, который провоцирует заболевание атипичной пневмонией.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:49