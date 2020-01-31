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Официально стартовали продажи Skoda Karoq для российского рынка

В России официально стартовали продажи Skoda Karoq. Сообщается, что автомобили завезут в салоны к 14 февраля, они будут доступны в двух вариантах комплектации.
Официально стартовали продажи Skoda Karoq для российского рынка

Поклонники чешского бренда с нетерпением следили за новостями и ожидали выхода нового внедорожника. Наконец компания объявила о том, что продажи стартовали и через две недели любой желающий сможет приобрести автомобиль у дилеров. Поставляется авто с двигателем 1,4 TSI, мощностью 150 л.с. и автоматической трансмиссией на 8 ступеней, а также будут доступны два варианта «начинки». Покупатель сможет выбрать между версиями Ambition и Style. Выход базовой комплектации Active, с мотором 1.6 MPI, механической или 6-ступенчатой автоматической КПП, с полным приводом и 7-ступенчатым «роботом» DSG ожидают позднее.

Комплектация Ambition является самой доступной. Производитель заявляет о наличии в ней двухзонного климат-контроля, круиз-контроля с ограничителем скорости, ассистента подъема в гору, мультимедийного комплекса Swing с 8 динамиками, трехспицевого руля с функциями управления радиоприемником и телефоном, центрального замка с ДУ, заднего парктроника, системы устойчивости курса, а также отделки интерьера с хромированными деталями и интерьерными вставками. Версия Style дополнена еще центральным замком Kessy, передним парктроником, кожаным рулем с подогревом и платформой SmartLink, позволяющей подключать смартфон и управлять им с экрана головного устройства автомобиля. Цена на автомобили будет варьироваться от 1 499 000 и 1 673 000 рублей в зависимости от выбраной комплектации.

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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:10

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