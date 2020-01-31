Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов с самым большим экраном





Пятую строчку в рейтинге занимает Galaxy A70 от компании Samsung. На российский рынок модель стоимостью в 22 тысячи рублей вышла почти года назад, весной 2019 года. За такую сумму покупатель получает 6,7-дюймовый AMOLED-экран с каплевидным вырезом, в котором расположена 32-мегапиксельная селфи-камера. Зато дактилоскоп в устройстве подэкранный, что очень удобно в использовании. Многозадачность аппарату обеспечивает 6-гигабайтный чип оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрено 128 гигабайт встроенной памяти и возможность установки карты памяти объемом до 512 гигабайт. При этом аппарат поддерживает работу одновременно двух сим-карт, а батарея в 4500 мАч держит заряд дольше суток в режиме разговора. Модуль NFC позволяет расплачиваться в магазине или подключать внешние устройства. Работает A70 на девятой версии ОС Android с восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 675. Основная камера в аппарате тройная на 32, 8 и 5 миллионов пикселей.Следующая ступенька в рейтинге досталась также устройству от южнокорейской компании. Samsung Galaxy A80 вышел в 2019 году, его стоимость составляет 37 тысяч рублей. В этом девайсе экран выполнен по технологии Super AMOLED, его диагональ равна 6,7 дюйма, а под поверхностью дисплея размещен сканер отпечатка пальца. Как и в предыдущей модели, здесь установлен 128-гигабайтный модуль основной памяти, однако слот для увеличения ее объема не предусмотрен. Аккумулятор в этом двухсимочном смартфоне на 3700 мАч, 8 гигабайт оперативной памяти и 730 версии Qualcomm Snapdragon достаточно для работы самых сложных приложений. Также «на борту» устройства присутствует NFC-чип, трехмодульная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором и 3D-объективом для размытия не только на фото, но и в видеороликах. Фишкой аппарата является его выдвижная поворачивающаяся фронтальная камера.Бронзу в рейтинге получил Samsung Galaxy Note 10+ на 12 и 256 гигабайт соответственно оперативной и основной памяти. Ценник на гаджет достигает 69 тысяч рублей. Специально для селфи данный аппарат получил отверстие на экране, расположенное по центру, в дисплей же встроен и дактилоскоп и возможность разблокировки по лицу. Диагональ безрамочного AMOLED-дисплея составляет 6,8 дюйма. Кроме встроенной памяти, в «умном» телефоне предусмотрено и место для съемной карты до 1 террабайта. При этом данный слот можно использовать для второй симки. Батарея в 4300 мАч поддерживает беспроводную зарядку. При этом процессор в аппарате - фирменный Exynos 9825, а в комплекте поставляется стилус S Pen. Квадромодуль основной камеры имеет один сверхширокоугольный чип, пару 12-мегапиксельных сенсоров, один из которых имеет двукратное увеличение, и датчик глубины с 3D-сканером для создания сферических снимков в 360 градусов. Селфи аппарат производит с расширением в 10 миллионов пикселей.Серебро в хит-параде досталось недорогому девайсу от китайской компании Xiaomi. Mi Max 3 стоит меньше 11 тысяч, в нем 4 гигабайта «оперативки» и 64G основной памяти. Дисплей девайса равен 6,9 дюйма в диагонали, самый большой в ассортименте компании. Большой в устройстве и объем аккумулятора, 5500 мАч, дактилоскоп производитель расположил на задней панели. Работает смартфон на восьмом Android, а его быстродействие обеспечивает 636 Qualcomm Snapdragon на восемь ядер. Также в телефоне - двойная основная камера на 12 и 5 мегапикселей и 8-мегапиксельный селфи-чип.Лидером в ТОПе стал также китайский аппарат, версия Huawei Mate 20X со 128 гигабайтами внутренней памяти. Его цена составляет порядка 41 тысячи рублей, а экран просто огромный, в 7,2 дюйма. 6-гигабайтный чип оперативной памяти и фирменный процессор Kirin 980, который дополняет графический ускоритель Mali-G76 MP10, дают возможности решения любых задач. Игроманам данный девайс понравится системой охлаждения со специальной графеновой трубкой и паровой камерой. Сканер отпечатка пальцев на задней панели, NFC и возможность работы двух симок, а также 5-тысячный аккумулятор и слот для карт памяти до 256 гигабайт стали дополнительным бонусом для желающих приобрести телефон. Также в нем есть каплевидный вырез и поддержка стилуса для заметок и зарисовок. Камера в Mate 20X тройная, с 40, 20, и 8-мегапиксельными сенсорами. Ее свойства усилены оптикой от Leica и двойной светодиодной вспышкой. Автопортреты пользователь может делать 24-мегапиксельным объективом с показателем светосилы в f/2.0.