Александр Васильев на архивном фото вспомнил, как выглядел в молодости

Александр Васильев ежедневно делает публикации в социальных сетях. Коллекционер рассказывает подписчикам разные истории своей семьи. Сегодня телеведущий показал снимок, сделанный много лет назад. На кадрах историк моды сфотографирован в коричневой дубленке и шапке с козырьком, он смотрит прямо в камеру и улыбается. Его образ дополнен ярко-красным шарфом. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Александр Васильев просто написал: "35 зим назад".Преданные поклонники признались, что не сразу узнали на публикации ведущего "Модного приговора". Также некоторые отметили, что взгляд Александра Васильева не изменился. Станислав Садальский прокомментировал пост историка моды, написав, что помнит те времена. Публикация уже набрала большое количество лайков.