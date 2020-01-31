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Хибла Герзмава вспомнила выступления с Дмитрием Хворостовским и Иосифом Кобзоном

Хибла Герзмава, оперная певица, вспомнила, как выступала с Дмитрием Хворостовским и Иосифом Кобзоном. Она считает себя счастливой, потому что встречала такие личности на своем жизненном пути.

Хибла Герзмава побывала на передаче «Судьба человека» и сказала несколько слов о друзьях, которые уже ушли из жизни. С тенором Дмитрием Хворостовским и вокалистом Иосифом Кобзоном она выступала на одной сцене. С каждым пела композицию «Подмосковные вечера».
Певица рассказала, что они знали о лечении от рака Дмитрия Хворостовского, любили и поддерживали его. Он имел сильнейший голос, и она рада, что был случай спеть вместе. У вокалиста осталась семья, с которой она поддерживает связь.

Также Хибла Герзмава сказала, что близко общалась и с Иосифом Кобзоном. Он был сильной, уважаемой личностью. Называл артистку абхазской девочкой и всегда просил помнить родину.

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ШоуБиз
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:37

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