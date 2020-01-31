Хибла Герзмава вспомнила выступления с Дмитрием Хворостовским и Иосифом Кобзоном





Хибла Герзмава побывала на передаче «Судьба человека» и сказала несколько слов о друзьях, которые уже ушли из жизни. С тенором Дмитрием Хворостовским и вокалистом Иосифом Кобзоном она выступала на одной сцене. С каждым пела композицию «Подмосковные вечера».Певица рассказала, что они знали о лечении от рака Дмитрия Хворостовского, любили и поддерживали его. Он имел сильнейший голос, и она рада, что был случай спеть вместе. У вокалиста осталась семья, с которой она поддерживает связь.Также Хибла Герзмава сказала, что близко общалась и с Иосифом Кобзоном. Он был сильной, уважаемой личностью. Называл артистку абхазской девочкой и всегда просил помнить родину.