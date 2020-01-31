Сестра супруги Андрея Малахова супруги родила дочку





Недавно появилась информация о скором отцовстве Андрея Малахова. Его жена Наталья Шкулева подогрела слухи о своей беременности выходом в свет в платье свободного кроя, а также написанием двусмысленной фразы в соцсети. Супруги пока не дают комментариев по поводу возможной беременности жены телеведущего.Тем не менее, появилась информация о пополнении в семье Малахова. Младшая сестра Натальи Шкулевой Елена стала матерью во второй раз. У нее есть сын, родившийся в 2018 году. По данным Тelegram-канала «Антиглянец», в медицинском учреждении присутствует вся семья.Отцом жены Андрея Малахова и ее сестры является медиа-магнат Виктор Шкулев. Свояченица телеведущего состоит в браке с Артемом Резаковым. Во время ожидания первого ребенка она не распространялась о своем положении, поэтому, возможно, и во второй раз решила воспользоваться такой тактикой.