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Сестра супруги Андрея Малахова супруги родила дочку

В семье Андрея Малахова пополнение. У сестры супруги телеведущего родилась дочка в госпитале «Лапино». Об этом сообщает Тelegram-канал «Антиглянец».
Сестра супруги Андрея Малахова супруги родила дочку

Недавно появилась информация о скором отцовстве Андрея Малахова. Его жена Наталья Шкулева подогрела слухи о своей беременности выходом в свет в платье свободного кроя, а также написанием двусмысленной фразы в соцсети. Супруги пока не дают комментариев по поводу возможной беременности жены телеведущего.

Тем не менее, появилась информация о пополнении в семье Малахова. Младшая сестра Натальи Шкулевой Елена стала матерью во второй раз. У нее есть сын, родившийся в 2018 году. По данным Тelegram-канала «Антиглянец», в медицинском учреждении присутствует вся семья.

Отцом жены Андрея Малахова и ее сестры является медиа-магнат Виктор Шкулев. Свояченица телеведущего состоит в браке с Артемом Резаковым. Во время ожидания первого ребенка она не распространялась о своем положении, поэтому, возможно, и во второй раз решила воспользоваться такой тактикой.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:00

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