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В 2019 году Datsun увеличил продажи в РФ на 9%

Согласно сведениям АЕБ, в 2019 году Datsun увеличил продажи в РФ на 9%, а рыночная доля автомобильной марки выросла на 0,2%, если сравнивать с 2018 годом. Российским дилерам удалось реализовать 22 426 машин.

Самая продаваемая модель бренда Datsun это седан on-DO. По итогам прошлого года продажи бестселлера компании выросли на 6,9%. В 2019 году было продано 19 453 автомобилей Datsun on-DO. Относительно версии mi-DO, в минувшем году российским дилерам удалось реализовать 2 973 экземпляров хэтчбека. Это на 25,8% выше, чем в 2018 году.

В этом месяце на российском рынке был объявлен старт продаж новой версии седана Datsun on-DO. Авто 2020 модельного года может похвастаться усовершенствованным дизайном и интерьером. Ценник на новинку на рынке РФ стартует от 506 тысячи рублей.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:30

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