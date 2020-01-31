В 2019 году Datsun увеличил продажи в РФ на 9%





Самая продаваемая модель бренда Datsun это седан on-DO. По итогам прошлого года продажи бестселлера компании выросли на 6,9%. В 2019 году было продано 19 453 автомобилей Datsun on-DO. Относительно версии mi-DO, в минувшем году российским дилерам удалось реализовать 2 973 экземпляров хэтчбека. Это на 25,8% выше, чем в 2018 году.В этом месяце на российском рынке был объявлен старт продаж новой версии седана Datsun on-DO. Авто 2020 модельного года может похвастаться усовершенствованным дизайном и интерьером. Ценник на новинку на рынке РФ стартует от 506 тысячи рублей.