Алена Краснова и Никита Пресняков отправились на семейных отдых на Бали
Алена Преснякова, недавно ставшая супругой музыканта Никиты Преснякова, опубликовала на своей Instagram-странице романтические семейные снимки с фотосессии на острове Бали. Девушка редко делиться кадрами медового месяца, поэтому ее запись вызвала настоящий фурор и волну восхищения от подписчиков.
Как известно, не так давно сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков сделал предложение своей возлюбленной. После того, как звездная пара сыграла свадьбу, они отправились провести свой отпуск на индонезийский остров Бали.
Алена Преснякова показала кадры, где они с мужем выглядят абсолютно счастливыми. На снимках они наслаждаются друг другом на фоне заката и океана. Сама девушка подписала свой пост словами: «Наша волшебная серия», и дополнила, что очень любит «живые» моменты.
Подписчики максимально высоко оценили пост своего кумира. «Очень красивые, счастья вам и любви!!!», «Какие вы клевые, безумно красивые! Пусть ваша удача шагает впереди вас!», - желают комментаторы.
Не так давно Алена Преснякова показала на своей странице в социальной сети фото, где она позирует в купальнике. Интернет-пользователи продолжают активно обсуждать «точеную» фигуру девушки.
Как известно, не так давно сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков сделал предложение своей возлюбленной. После того, как звездная пара сыграла свадьбу, они отправились провести свой отпуск на индонезийский остров Бали.
Алена Преснякова показала кадры, где они с мужем выглядят абсолютно счастливыми. На снимках они наслаждаются друг другом на фоне заката и океана. Сама девушка подписала свой пост словами: «Наша волшебная серия», и дополнила, что очень любит «живые» моменты.
Подписчики максимально высоко оценили пост своего кумира. «Очень красивые, счастья вам и любви!!!», «Какие вы клевые, безумно красивые! Пусть ваша удача шагает впереди вас!», - желают комментаторы.
Не так давно Алена Преснякова показала на своей странице в социальной сети фото, где она позирует в купальнике. Интернет-пользователи продолжают активно обсуждать «точеную» фигуру девушки.