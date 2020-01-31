Алена Краснова и Никита Пресняков отправились на семейных отдых на Бали

Как известно, не так давно сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков сделал предложение своей возлюбленной. После того, как звездная пара сыграла свадьбу, они отправились провести свой отпуск на индонезийский остров Бали.Алена Преснякова показала кадры, где они с мужем выглядят абсолютно счастливыми. На снимках они наслаждаются друг другом на фоне заката и океана. Сама девушка подписала свой пост словами:, и дополнила, что очень любит «живые» моменты.Подписчики максимально высоко оценили пост своего кумира., - желают комментаторы.Не так давно Алена Преснякова показала на своей странице в социальной сети фото, где она позирует в купальнике. Интернет-пользователи продолжают активно обсуждать «точеную» фигуру девушки.