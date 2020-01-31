Хибла Герзмава рассказала, что счастлива в отношениях с новым мужчиной





В марте 1999 года у Хиблы Герзмавы и её супруга появился на свет сын Сандро. Через некоторое время пара рассталась. Оперная певица абхазского происхождения предпочла больше не выходить замуж. Она рассказала, что имела потрясающую семью, однако всё завершилось. Герзмавы утверждает, что помнит только хорошее в тех отношениях с супругом, с которым познакомилась много лет назад. Певица предпочитает не распространяться по поводу личной жизни, мотивируя это тем, что лучше пусть всё будет под завесой тайны.На вопрос ведущего передачи Бориса Корчевникова о наличии любимого мужчины у оперной дивы, она ответила утвердительно, однако не уточнила, кто это на самом деле. Хибла Герзмава сообщила, что её тыл – это семья. Какую бы карьеру не предпочла женщина, но всё же самым главным является то, что она дома счастлива. Певица уточнила, что считает себя счастливой женщиной.