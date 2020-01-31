Медики определили, что мозг при инсульте подвергается утоплению





Отек головного мозга является опасным осложнением инсульта, которое может привести к гибели пациента. Чрезмерное скопление жидкости ущемляет определенные отделы главного органа нервной системы, из-за чего могут угнетаться жизненно важные функции, такие, как сердцебиение или дыхание. Ученые предполагали раньше, что подобная патология возникает в результате влияния на ткани мозга излишней крови, попавшей в черепную коробку. Однако последние исследования показали, что жидкость, которая провоцирует опасные состояния, является ликвором. Это позволило исследователям предположить, что если снизить процент выделения этого секрета, то можно избежать серьезных осложнений.Эксперимент на мышах, который ставил целью подтвердить или опровергнуть данную гипотезу, показал, что ингибиторы аквапорина-4 дают позитивный результат и определяют позитивную динамику выздоровления. Специалисты надеются, что данное исследование ляжет в основу разработки новых методов борьбы с инсультом, который является одной из самых распространенных причин смертности в мире.