Специалисты назвали способы улучшения мужской фертильности





Многие мужчины выбирают нательное белье из абразивного материала, который провоцирует раздражение. Иногда узкое белье даже снижает рождаемость, потому необходимо отдавать предпочтение одежде свободного кроя.Также специалисты напоминают о надобности мыть голову не больше трех раз за неделю, чтобы эфирные масла сохранялись. Из выводов FDA следует, что на фертильность влияет и излишек кофеина. В день можно пить не больше 4 чашек кофе.Нельзя злоупотреблять и белковой пищей, так как ее обилие приводит к увеличению веса, утрате кальция и обезвоживания. Также мужчинам стоит не забывать о правилах гигиены, часто мыть руки после посещения улицы и туалета.