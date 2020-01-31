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Специалисты назвали способы улучшения мужской фертильности

Часто мужчины плохо заботятся о своем здоровье и не считают необходимостью посещать докторов. К тому же, многие имеют такие привычки, которые не только усложняют положение, но и отражаются на фертильности.

Многие мужчины выбирают нательное белье из абразивного материала, который провоцирует раздражение. Иногда узкое белье даже снижает рождаемость, потому необходимо отдавать предпочтение одежде свободного кроя.

Также специалисты напоминают о надобности мыть голову не больше трех раз за неделю, чтобы эфирные масла сохранялись. Из выводов FDA следует, что на фертильность влияет и излишек кофеина. В день можно пить не больше 4 чашек кофе.

Нельзя злоупотреблять и белковой пищей, так как ее обилие приводит к увеличению веса, утрате кальция и обезвоживания. Также мужчинам стоит не забывать о правилах гигиены, часто мыть руки после посещения улицы и туалета.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:20

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