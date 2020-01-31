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Ученые: Пространство-время вращается вокруг мертвой звезды

Ученые после проведения исследования пришли к выводам, что пространство-время вращается из-за того, что на него воздействуют массивные тела. Данная материя двигается в круговороте космоса вокруг мертвой звезды.

Эта гипотеза была описана еще в теории относительности Альберта Эйнштейна. Явление получило название перетаскивание кадра. Согласно последним заявлениям ученых, пространство-время осуществляет обороты вокруг массивного тела, которое и само вращается. Спутники могут зафиксировать это процесс, но эффект насколько мал, что ученым не удавалось его измерить. Поэтому специалисты сосредоточились на космических объектах, с более мощным гравитационным полем и массой, а именно нейтронных звездах и белых карликах.

Ученые наблюдали за молодым пульсаром PSR J1141-6545, масса которого в 1.27 раз больше Солнца. Он располагается в созвездии Маска, недалеко от Южного Креста. Этот космический объект осуществляет вращения вокруг карлика с массой, равной массе светила.

Вивек Кришнан, который является ведущим автором исследования, рассказал, что проводились замеры импульсов, издаваемых пульсаром. В Австралии с помощью радиотелескопов UTMOST и Parkes астрофизики зафиксировали долгосрочный дрейф, который образовался из-за перетаскивания рамы. От того, насколько быстро белый карлик тянул в пространстве-времени, зависела смена ориентации орбиты пульсара. Учитывая уровень перетаскивания кадра, ученые определили, что карлик вокруг оси вращается 30 раз в час.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:10

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