Ученые: Пространство-время вращается вокруг мертвой звезды





Эта гипотеза была описана еще в теории относительности Альберта Эйнштейна. Явление получило название перетаскивание кадра. Согласно последним заявлениям ученых, пространство-время осуществляет обороты вокруг массивного тела, которое и само вращается. Спутники могут зафиксировать это процесс, но эффект насколько мал, что ученым не удавалось его измерить. Поэтому специалисты сосредоточились на космических объектах, с более мощным гравитационным полем и массой, а именно нейтронных звездах и белых карликах.Ученые наблюдали за молодым пульсаром PSR J1141-6545, масса которого в 1.27 раз больше Солнца. Он располагается в созвездии Маска, недалеко от Южного Креста. Этот космический объект осуществляет вращения вокруг карлика с массой, равной массе светила.Вивек Кришнан, который является ведущим автором исследования, рассказал, что проводились замеры импульсов, издаваемых пульсаром. В Австралии с помощью радиотелескопов UTMOST и Parkes астрофизики зафиксировали долгосрочный дрейф, который образовался из-за перетаскивания рамы. От того, насколько быстро белый карлик тянул в пространстве-времени, зависела смена ориентации орбиты пульсара. Учитывая уровень перетаскивания кадра, ученые определили, что карлик вокруг оси вращается 30 раз в час.