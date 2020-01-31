Бизнесмен Олег Винник женится во второй раз

Как известно, четыре года назад Олег Винник пережил самую большую трагедию в его жизни. В авиакатастрофе погибла его супруга, дочка и сын. Несмотря на боль, которую он до сих пор переживает, мужчина намерен начать свою жизнь с чистого листа и снова создать семью.Весной 2019 года бизнесмен познакомился с гимнасткой из Болгарии, которая проходила обучение в российском университете. Олег Винник не скрывал факта, что у него появилась девушка, а наоборот, даже поделился со своими подписчиками, что в его жизни снова зарождается любовь.По словам влюбленных, они не намерены долго затягивать со свадьбой. Однако пара точно знает, что будет организовывать два праздника - один в России, и один на родине Александры в Болгарии.После трагической смерти семьи Олега Винника у него были только одни романтические отношения. Несколько лет назад он встречался с участницей телешоу «ДОМа- 2» Екатериной Жужей, но из-за разногласий и постоянных конфликтов до свадьбы не дошло, и пара рассталась.