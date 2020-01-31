Юлия Савичева о коронавирусе: "Призываю не скупиться на покупку хороших вакцин"

Юлия Савичева разместила фотографию, на которой она сфотографирована крупным планом. В комментарии к посту исполнительница написала, что сегодня одна из самых частых новостей — это коронавирус из Китая. Знаменитость принесла искренние соболезнования семьям погибших от заболевания. Юлия Савичева уверена, что различные заболевания распространяются из-за отсутствия своевременной вакцинации. Около недели назад у исполнительницы была высокая температура и ее дочь Анна находилась рядом с ней. Певица уверена, что не заразиться ребенку помогли ранее сделанные прививки.В конце публикации в социальной сети Instagram Юлия Савичева написала: "Призываю не скупиться на покупку хороших вакцин и, вообще, тщательно следить за своим здоровьем и здоровьем ваших близких". Многие подписчики отметили, что полностью согласны с певицей. Также фанаты оставили большое количество комплиментов и отметок "Мне нравится".