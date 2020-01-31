"Дом, заселенный людьми, которых она вырастила": Сергей Гармаш рассказал о наследии Галины Волчек
Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова побывали на передаче Ивана Урганта. Артист рассказал о наследии Галины Волчек.
Галины Волчек не стало 26 декабря, она умерла на 86 году жизни. Через месяц на сцене театра «Современник» произошла первая постановка без ее участия, которая называлась «Папа». В ней играли актеры Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова.
Артист сообщил, что постановку посвятили Галине Борисовне, ведь она после себя оставила большое наследство – это дом, заселенный людьми, которых она вырастила. Проект был создан по ее инициативе и теперь напоминает о ней. Сергей Гармаш считает, что так режиссер всегда рядом с ними.
Напомним, что после кончины Галины Волчек Сергея Гармаша расценивали, как вероятного преемника режиссера. Позже руководителем назначили Виктора Рыжакова.
Галины Волчек не стало 26 декабря, она умерла на 86 году жизни. Через месяц на сцене театра «Современник» произошла первая постановка без ее участия, которая называлась «Папа». В ней играли актеры Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова.
Артист сообщил, что постановку посвятили Галине Борисовне, ведь она после себя оставила большое наследство – это дом, заселенный людьми, которых она вырастила. Проект был создан по ее инициативе и теперь напоминает о ней. Сергей Гармаш считает, что так режиссер всегда рядом с ними.
Напомним, что после кончины Галины Волчек Сергея Гармаша расценивали, как вероятного преемника режиссера. Позже руководителем назначили Виктора Рыжакова.
ШоуБиз
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 14:40