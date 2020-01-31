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"Дом, заселенный людьми, которых она вырастила": Сергей Гармаш рассказал о наследии Галины Волчек

Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова побывали на передаче Ивана Урганта. Артист рассказал о наследии Галины Волчек.
"Дом, заселенный людьми, которых она вырастила": Сергей Гармаш рассказал о наследии Галины Волчек

Галины Волчек не стало 26 декабря, она умерла на 86 году жизни. Через месяц на сцене театра «Современник» произошла первая постановка без ее участия, которая называлась «Папа». В ней играли актеры Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова.

Артист сообщил, что постановку посвятили Галине Борисовне, ведь она после себя оставила большое наследство – это дом, заселенный людьми, которых она вырастила. Проект был создан по ее инициативе и теперь напоминает о ней. Сергей Гармаш считает, что так режиссер всегда рядом с ними.

Напомним, что после кончины Галины Волчек Сергея Гармаша расценивали, как вероятного преемника режиссера. Позже руководителем назначили Виктора Рыжакова.

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ШоуБиз
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 14:40

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