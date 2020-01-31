Стас Садальский рассказал о трагической судьбе героя фильма «Максимка»

Вспомнил Садальский и о том, что после выхода картины на экраны в магазинах страны даже появилась игрушечная кукла темнокожего мальчика в матросском костюме. Однако, по словам артиста, судьба темнокожего мальчика Толи Бовыкина, который полюбился многим зрителям, сложилась весьма трагично. Отцом мальчика стал темнокожий парень, в которого в военные годы влюбилась его мать. Впоследствии женщине пришлось перенести тяжесть страданий, поскольку корабль ее возлюбленного был уничтожен подводной лодкой. Женщина воспитывала сына в бедности, жили они в общежитии одного из предприятий, более того, в их жизни ничего не изменилось даже после того, как Толя Бовыкин стал звездой советского кино. Более того, в том самом общежитии юный Толя Бовыкин и скончался всего через пять лет после съемок в «Максимке».Как утверждает Садальский, поговаривают, что парень зацепился за грузовик, катаясь на коньках, однако не удержался и получил тяжелую травму, которая стала причиной появления водянки. Спустя полгода после этого мальчик умер.