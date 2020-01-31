«Странное фото…»: Дочь Анастасии Волочковой раскритиковали за селфи из туалета

Ариадна Волочкова в посте поделилась, что не ожидала такой большой нагрузки по своему школьному проекту. По словам девушки, 4-го числа должна состояться предварительная защита, а она еще не подготовила свою презентацию. «Чего-то не понимаю, что-то не успеваю», - добавила дочь знаменитой балерины. Книга «Выступления и презентации», по словам девушки, пролила свет на многие вещи о выступлениях, поэтому она советует ее всем. Также она призвала своих подписчиков рассказать в комментариях о своем желании услышать подробности о проекте, и поделиться советами для успешного выступления на английском языке.Подписчики Ариадны Волочковой выразили свое возмущение по поводу опубликованного ею снимка из туалета. Пользователи назвали фото странным, и порекомендовали наследнице знаменитой балерины выставлять снимки, соответствующие теме публикации. Многих фолловеров девушки все же заинтересовала тема ее презентации. Некоторые подписчики откликнулись советами по подготовке к выступлению, и порекомендовали девушке не волноваться по этому поводу.