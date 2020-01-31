Актриса Ирина Пегова покорила зрителей ярким танцевальным образом

Звезда опубликовала в своем официальном Instagram-профиле фотографии с участия в танцевальном шоу. Перед глазами зрителей она появилась в телесном платье длины миди с розовыми пушистыми перьями по окантовке. Блеск образу добавили сверкающие стразы, серьги в виде колец и золотые бальные туфли на тонком каблуке. Заключительными нотами была романтическая собранная прическа и безупречный макияж актрисы.От комплиментов не удержались даже коллеги Ирины Пеговой по актерскому мастерству. Свои комментарии оставили Глафира Тарханова, Елена Валюшкина и другие представители отечественного кинематографа. «Вы еще и танцуете!», - восторженно пишут поклонники.Как известно, несколько дней назад артистка поздравила с днем рождения свою четырнадцатилетнюю дочь Татьяну. Она поделилась своими чувствами с фанатами, рассказав, что до мелочей помнит зимний день, когда на свет появился ее единственный ребенок. Ирина Пегова состоит в разводе со своим бывшим супругом, однако не против его встреч с дочерью, так как уверена, что Татьяна должна иметь не только маму, но и отца.