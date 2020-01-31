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Актриса Ирина Пегова покорила зрителей ярким танцевальным образом

Известная актриса театра и кино Ирина Пегова приняла участие в танцевальном конкурсе в Санкт-Петербурге. Своим образом она покорила всех зрителей и вызвала волну комплиментов от актерских коллег.
Актриса Ирина Пегова покорила зрителей ярким танцевальным образом

Звезда опубликовала в своем официальном Instagram-профиле фотографии с участия в танцевальном шоу. Перед глазами зрителей она появилась в телесном платье длины миди с розовыми пушистыми перьями по окантовке. Блеск образу добавили сверкающие стразы, серьги в виде колец и золотые бальные туфли на тонком каблуке. Заключительными нотами была романтическая собранная прическа и безупречный макияж актрисы.

От комплиментов не удержались даже коллеги Ирины Пеговой по актерскому мастерству. Свои комментарии оставили Глафира Тарханова, Елена Валюшкина и другие представители отечественного кинематографа. «Вы еще и танцуете!», - восторженно пишут поклонники.

Как известно, несколько дней назад артистка поздравила с днем рождения свою четырнадцатилетнюю дочь Татьяну. Она поделилась своими чувствами с фанатами, рассказав, что до мелочей помнит зимний день, когда на свет появился ее единственный ребенок. Ирина Пегова состоит в разводе со своим бывшим супругом, однако не против его встреч с дочерью, так как уверена, что Татьяна должна иметь не только маму, но и отца.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:00

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