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Минюст России предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости

Министерство юстиции России выступает с инициативой о повышении размера штрафов для водителей, нарушающих скоростной режим вождения. Штрафы, согласно предложениям ведомства, должны быть увеличены в несколько раз.
Минюст России предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости

Предлагаемые ведомством изменения отражены в тексте проекта обновленного КоАП. Инициативу министерство уже опубликовало на официальном портале нормативно правовых актов. Согласно этому документу, штрафы для российских водителей за нарушение скорости в пределах 20-40 километров в час могут быть повышены до 4 000 рублей. Так, если скорость транспортного средства выше разрешенной на конкретном участке дороги на 60 километров в час, то штраф составит уже 5 000 рублей. Эта сумма, к слову, оказалась вдвое больше, чем размер штрафа, установленный в соответствии с действующими нормами. Кроме того, при таком нарушении автомобилистам грозит лишение прав на срок 4-6 месяцев, сообщает «ПолитЭксперт».

В случае повторного нарушения штраф возрастет до 10 000 рублей, а права в таких условиях могут отобрать на целый год. Также Минюст предлагает налагать на водителей санкции в случае неповиновения сотрудникам полиции или отказа остановиться по требованию инспекторов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:30

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