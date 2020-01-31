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"День, когда ты пришла в этот мир": Анна Исаева почтила память Юлии Началовой

Анна Исаева опубликовала на странице в Instagram архивные кадры, на которых Юлия Началова исполняет песню под названием "Завтра не умрет никогда". Также пиар-директор покойной исполнительницы отметила, что сегодня день, когда певица пришла в этот мир, тем самым почтив память знаменитости.
"День, когда ты пришла в этот мир": Анна Исаева почтила память Юлии Началовой

Анна Исаева показала видео, снятое в 1998 году на музыкальной передаче "Голубой огонек". На кадрах Юлия Началова исполняет песню на английском языке под названием Tomorrow Never Dies. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram пиар-директор покойной исполнительницы написала: "Завтра будет наступать снова и снова, пока существует эта планета, и ему все равно, для кого из нас оно наступает, для живых или мертвых. Вот что я думаю. Юлия Началова. День, когда ты пришла в этот мир".

Данной публикацией Анна Исаева почтила память покойной певицы в день ее рождения. Пользователи Сети написали, что Юлия Началова навсегда останется в их сердцах. Некоторые добавили, что покойная исполнительница оставила свои композиции, которые всегда будут их радовать и напоминать о ней. Пост уже просмотрели более 7 000 раз.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:07

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