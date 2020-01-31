Ulefone Armor 6S с защитой IP69K проходит испытания с помощью падений и воды





Ulefone Armor 6 является обладателем однокристальной системы Helio P70 и обновлён по многим параметрам. Он отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-810G, а также степени защиты IP69K. В видеоролике, недавно появившемся на видеохостинге YouTube на официальном канале Ulefone, можно увидеть испытания флагмана, которым он подвергался для демонстрации водонепроницаемости и устойчивости к падениям. Аппарат защищён, согласно требованиям класса IP68, а также может пережить утопление на глубину до 1,5 м в течение 30 минут.При описании класса защиты заявляется, что данный смартфон имеет способность к продолжению работы при условии мойки большим напором воды высокой температуры. Диагональ экрана у аппарата 6,2 дюймов с разрешением FullHD+, есть 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. У основной камеры имеется разрешение 16 Мп, в наличии имеется разблокировка по лицу обладателя, поддерживается беспроводная зарядка, модуль NFC с поддержкой Google Pay. Android 9.0 является операционной системой флагмана. На данный момент Ulefone Armor 6S имеется в продаже по цене 269 долларов.