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Ulefone Armor 6S с защитой IP69K проходит испытания с помощью падений и воды

Китайская компания Ulefone выпустила обновлённую версию Ulefone Armor 6, недавно представленного для продажи защищенного телефона. Теперь он носит название Ulefone Armor 6S с защитой IP69K и его испытывают с помощью падений и воды.
Ulefone Armor 6S с защитой IP69K проходит испытания с помощью падений и воды

Ulefone Armor 6 является обладателем однокристальной системы Helio P70 и обновлён по многим параметрам. Он отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-810G, а также степени защиты IP69K. В видеоролике, недавно появившемся на видеохостинге YouTube на официальном канале Ulefone, можно увидеть испытания флагмана, которым он подвергался для демонстрации водонепроницаемости и устойчивости к падениям. Аппарат защищён, согласно требованиям класса IP68, а также может пережить утопление на глубину до 1,5 м в течение 30 минут.

При описании класса защиты заявляется, что данный смартфон имеет способность к продолжению работы при условии мойки большим напором воды высокой температуры. Диагональ экрана у аппарата 6,2 дюймов с разрешением FullHD+, есть 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. У основной камеры имеется разрешение 16 Мп, в наличии имеется разблокировка по лицу обладателя, поддерживается беспроводная зарядка, модуль NFC с поддержкой Google Pay. Android 9.0 является операционной системой флагмана. На данный момент Ulefone Armor 6S имеется в продаже по цене 269 долларов.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:40

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