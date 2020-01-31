АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы шесть признаков нарушения гормонального баланса у…
EUR 69.42 USD 63.04
Курс валют на 31.01.2020

Ученые обнаружили средство борьбы с вирусами

Ученые обнаружили средство, которое помогает бороться с вирусами. Они узнали, что это препараты на основе сахара, помогающие даже при коронавирусе.

Исследователи Женевского университета рассказали, что лекарственные средства на основе сахара помогут докторам в борьбе с вирусными инфекциями. На сайте университета сообщается, что уже есть субстанции, которые убивают вирус при прямом контакте, но такие вещества очень токсичны. Медицинские же препараты действуют на вирус и останавливают его рост, но не уничтожают его. К тому же, они не отличаются надежностью, так как вирусы мутируют. Для предотвращения таких препятствий ученые применили против вирусов циклодекстрины-углеводы, которые являются образованными из глюкозы. Они не токсичны и не побуждают устойчивость у вирусов. Во время контакта их молекулы умеют разрушать оболочку вируса, отнимая у него возможность заражать организм.

Эксперты считают, что разработка новейших антивирусных препаратов очень важна в борьбе с новыми вирусами. Если получится применять лекарство на основе циклодекстрина, то это станет даже противодействием к коронавирусу.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 12:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Васильев на архивном фото вспомнил, как выглядел в…
Хибла Герзмава вспомнила выступления с Дмитрием Хворостовским и Иосифом…
Военная мощь России существенно возросла – немецкие…
Медики выделили 3 важных фактора для лечения…
В Омске молодой мужчина умер на глазах у…
Соединенным Штатам предсказали «газовый…
Ученые обнаружили средство борьбы с…
В небе над Южной Калифорнией зафиксировали необычный светящийся…
Юлия Савичева о коронавирусе: "Призываю не скупиться на покупку хороших…
Публикация жены погибшего вместе с дочерью баскетболиста Коби Брайанта собрала 9 миллионов…
Из-за опасных уязвимостей Microsoft Azure данные клиентов оказались под…
Стас Садальский рассказал о трагической судьбе героя фильма…
Китайская GAC предложит рынку конкурента Renault…
«Красота идет изнутри!»: Анфиса Чехова негативно высказалась о пластической…
Корабли ЧФ РФ провели в Черном море…
"День, когда ты пришла в этот мир": Анна Исаева почтила память Юлии…
Китаянка рассказала о коронавирусе после…
Эксперты назвали самые экономичные бензиновые…
Располневшая Милла Йовович рассказала поклонникам о своем состоянии на последней неделе…
Эксперт допускает возможность передачи Турции технологий производства…
"Да пребудут с тобой мои ясные дни": Олег Газманов поздравил Дмитрия Маликова с…
Филиппа Шарлотта Миддлтон и Алан Карр пробуют диету…
«НПО Машиностроения» приступило к сборке первого спутника…
Племянница Александра Пороховщикова: «Настоящие наследники Саши живут за чертой…
В Южной Африке нашли следы динозавров, выживших во время массовых вымираний и вулканической…
Побои, первый алкоголь и проблемы с сестрой: Названы подробности подросткового периода ведущей «Дом-2» Ольги…
Western Digital завершила разработку 112-слойной 3D NAND памяти, но задерживает…
"Завораживает таинственностью": Денис Клявер поделился впечатлениями от отдыха в…
Просмотреть все новости