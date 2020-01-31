Ученые обнаружили средство борьбы с вирусами





Исследователи Женевского университета рассказали, что лекарственные средства на основе сахара помогут докторам в борьбе с вирусными инфекциями. На сайте университета сообщается, что уже есть субстанции, которые убивают вирус при прямом контакте, но такие вещества очень токсичны. Медицинские же препараты действуют на вирус и останавливают его рост, но не уничтожают его. К тому же, они не отличаются надежностью, так как вирусы мутируют. Для предотвращения таких препятствий ученые применили против вирусов циклодекстрины-углеводы, которые являются образованными из глюкозы. Они не токсичны и не побуждают устойчивость у вирусов. Во время контакта их молекулы умеют разрушать оболочку вируса, отнимая у него возможность заражать организм.Эксперты считают, что разработка новейших антивирусных препаратов очень важна в борьбе с новыми вирусами. Если получится применять лекарство на основе циклодекстрина, то это станет даже противодействием к коронавирусу.