Китайская GAC предложит рынку конкурента Renault Arkana
Китайская компания GAC назначила дату официального выхода на рынок новой версии своего кроссовера GS4. Как отмечают эксперты, уже в марте текущего года купеобразный GAC GS4, который должен составить конкуренцию французскому Renault Arkana, должен появиться на рынке.
Отмечается также, что российские дилеры китайского бренда получат первые экземпляры нового GAC GS4 ближе к концу текущего года. Новый купеобразный кроссовер длиной 450 сантиметров отличается оригинальной внешностью в сравнении с базовой версией автомобиля. При этом внешне новинка действительно очень похожа на Renault Arkana, который уже доступен на российском рынке. При этом, китайский кроссовер оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 169 л. с., который агрегируется с 6-ступенчатой АКПП или механической коробкой с тем же количеством передач.
Позднее, к слову, производитель планирует предложить покупателям еще одну модификацию кросс-купе GAC GS4 PHEV с подключаемым гибридом, которая внешне ничем не отличается от базовой комплектации модели.
Отмечается также, что российские дилеры китайского бренда получат первые экземпляры нового GAC GS4 ближе к концу текущего года. Новый купеобразный кроссовер длиной 450 сантиметров отличается оригинальной внешностью в сравнении с базовой версией автомобиля. При этом внешне новинка действительно очень похожа на Renault Arkana, который уже доступен на российском рынке. При этом, китайский кроссовер оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 169 л. с., который агрегируется с 6-ступенчатой АКПП или механической коробкой с тем же количеством передач.
Позднее, к слову, производитель планирует предложить покупателям еще одну модификацию кросс-купе GAC GS4 PHEV с подключаемым гибридом, которая внешне ничем не отличается от базовой комплектации модели.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:21