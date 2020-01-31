Китайская GAC предложит рынку конкурента Renault Arkana





Отмечается также, что российские дилеры китайского бренда получат первые экземпляры нового GAC GS4 ближе к концу текущего года. Новый купеобразный кроссовер длиной 450 сантиметров отличается оригинальной внешностью в сравнении с базовой версией автомобиля. При этом внешне новинка действительно очень похожа на Renault Arkana, который уже доступен на российском рынке. При этом, китайский кроссовер оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 169 л. с., который агрегируется с 6-ступенчатой АКПП или механической коробкой с тем же количеством передач.Позднее, к слову, производитель планирует предложить покупателям еще одну модификацию кросс-купе GAC GS4 PHEV с подключаемым гибридом, которая внешне ничем не отличается от базовой комплектации модели.