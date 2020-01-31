АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы шесть признаков нарушения гормонального баланса у…
EUR 69.42 USD 63.04
Курс валют на 31.01.2020

Из-за опасных уязвимостей Microsoft Azure данные клиентов оказались под угрозой

По словам экспертов компании Check Point Research, данные клиентов оказались под угрозой из-за двух опасных уязвимостей Microsoft Azure. Специалисты по кибербезопасности сообщили, что хакеры из-за недостатков облачной платформы могли получить контроль над сервером, на котором хранится личная информация.

Один из недостатков безопасности эксперты обнаружили в Azure Stack. Это программное решение компании используют для гибридных облачных вычислений, которые осуществляются на собственных условиях. Уязвимость позволила хакерам получить скриншоты, в которых имелась конфиденциальная информация о вычислительных машинах. Ее одну брешь обнаружили в Azure App Service. Данная служба приложений объединяет сайт Microsoft Azure с мобильными и другими услугами, чтобы они составляли единую систему. Из-за этой уязвимости злоумышленники могли взять под контроль весь сервер Azure и получить коды бизнес-приложений компаний. Хакерам можно было воспользоваться брешами Microsoft Azure, создав в облаке бесплатного пользователя.

Специалисты Check Point сообщили о выявленных уязвимостях Microsoft. Разработчики облачной платформы обновили защиту и выпустили в конце прошлого года совместные патчи.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Васильев на архивном фото вспомнил, как выглядел в…
Хибла Герзмава вспомнила выступления с Дмитрием Хворостовским и Иосифом…
Военная мощь России существенно возросла – немецкие…
Медики выделили 3 важных фактора для лечения…
В Омске молодой мужчина умер на глазах у…
Соединенным Штатам предсказали «газовый…
Ученые обнаружили средство борьбы с…
В небе над Южной Калифорнией зафиксировали необычный светящийся…
Юлия Савичева о коронавирусе: "Призываю не скупиться на покупку хороших…
Публикация жены погибшего вместе с дочерью баскетболиста Коби Брайанта собрала 9 миллионов…
Из-за опасных уязвимостей Microsoft Azure данные клиентов оказались под…
Стас Садальский рассказал о трагической судьбе героя фильма…
Китайская GAC предложит рынку конкурента Renault…
«Красота идет изнутри!»: Анфиса Чехова негативно высказалась о пластической…
Корабли ЧФ РФ провели в Черном море…
"День, когда ты пришла в этот мир": Анна Исаева почтила память Юлии…
Китаянка рассказала о коронавирусе после…
Эксперты назвали самые экономичные бензиновые…
Располневшая Милла Йовович рассказала поклонникам о своем состоянии на последней неделе…
Эксперт допускает возможность передачи Турции технологий производства…
"Да пребудут с тобой мои ясные дни": Олег Газманов поздравил Дмитрия Маликова с…
Филиппа Шарлотта Миддлтон и Алан Карр пробуют диету…
«НПО Машиностроения» приступило к сборке первого спутника…
Племянница Александра Пороховщикова: «Настоящие наследники Саши живут за чертой…
В Южной Африке нашли следы динозавров, выживших во время массовых вымираний и вулканической…
Побои, первый алкоголь и проблемы с сестрой: Названы подробности подросткового периода ведущей «Дом-2» Ольги…
Western Digital завершила разработку 112-слойной 3D NAND памяти, но задерживает…
"Завораживает таинственностью": Денис Клявер поделился впечатлениями от отдыха в…
Просмотреть все новости