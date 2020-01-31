Из-за опасных уязвимостей Microsoft Azure данные клиентов оказались под угрозой





Один из недостатков безопасности эксперты обнаружили в Azure Stack. Это программное решение компании используют для гибридных облачных вычислений, которые осуществляются на собственных условиях. Уязвимость позволила хакерам получить скриншоты, в которых имелась конфиденциальная информация о вычислительных машинах. Ее одну брешь обнаружили в Azure App Service. Данная служба приложений объединяет сайт Microsoft Azure с мобильными и другими услугами, чтобы они составляли единую систему. Из-за этой уязвимости злоумышленники могли взять под контроль весь сервер Azure и получить коды бизнес-приложений компаний. Хакерам можно было воспользоваться брешами Microsoft Azure, создав в облаке бесплатного пользователя.Специалисты Check Point сообщили о выявленных уязвимостях Microsoft. Разработчики облачной платформы обновили защиту и выпустили в конце прошлого года совместные патчи.