«Красота идет изнутри!»: Анфиса Чехова негативно высказалась о пластической хирургии

Как выразилась Анфиса Чехова, «в век липосакции и силикона» она продолжает утверждать, что самое важное находится в душе, мышлении, способностях и здоровье женщины. 42-летняя звезда поддерживает свою форму и молодое состояние кожи с помощью биологически активных добавок и правильного питания.Пользователи Сети по-разному отреагировали на запись светской львицы., - прокомментировал один из подписчиков. Однако большее количество фанатов продолжают поддерживать своего кумира. Несмотря на слухи в социальных сетях, Анфиса Чехова не закрывается от публичности и продолжает регулярно делиться с поклонниками моментами своей жизни.