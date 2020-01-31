«Красота идет изнутри!»: Анфиса Чехова негативно высказалась о пластической хирургии
Известная телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в своем Instagram-профиле запись, где рассказала о своем отношении к пластической хирургии. По словам звезды, она одна из последних, кто не изменяет своему главному принципу, что красота идет изнутри и не требует никаких вмешательств.
Как выразилась Анфиса Чехова, «в век липосакции и силикона» она продолжает утверждать, что самое важное находится в душе, мышлении, способностях и здоровье женщины. 42-летняя звезда поддерживает свою форму и молодое состояние кожи с помощью биологически активных добавок и правильного питания.
Пользователи Сети по-разному отреагировали на запись светской львицы. «Не с БАДами Вы так выглядите, а именно благодаря липосакции и силикону!», - прокомментировал один из подписчиков. Однако большее количество фанатов продолжают поддерживать своего кумира. Несмотря на слухи в социальных сетях, Анфиса Чехова не закрывается от публичности и продолжает регулярно делиться с поклонниками моментами своей жизни.
Как выразилась Анфиса Чехова, «в век липосакции и силикона» она продолжает утверждать, что самое важное находится в душе, мышлении, способностях и здоровье женщины. 42-летняя звезда поддерживает свою форму и молодое состояние кожи с помощью биологически активных добавок и правильного питания.
Пользователи Сети по-разному отреагировали на запись светской львицы. «Не с БАДами Вы так выглядите, а именно благодаря липосакции и силикону!», - прокомментировал один из подписчиков. Однако большее количество фанатов продолжают поддерживать своего кумира. Несмотря на слухи в социальных сетях, Анфиса Чехова не закрывается от публичности и продолжает регулярно делиться с поклонниками моментами своей жизни.