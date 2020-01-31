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Медики определили причины возникновения врожденного ихтиоза

Японские медики определили причины возникновения врожденного ихтиоза. Это наследственное заболевание, возникающее из-за нарушения в генетическом коде.

Специалисты ранее не могли определить причину возникновения врожденного ихтиоза. Это заболевание характеризуется затруднением дыхания, которое проявляется вскоре после рождения и сухими, шелушащимися кожными покровами. Оказалось, что сбои, возникающие на генетическом уровне, приводили к снижению образования церамидов, которые отвечают за защитный слой кожи.

Медики провели исследование на мышах, у которых «отключили» соответствующий ген. Потомство этих животных рождалось с жесткой кожей и умирало вскоре после появления на свет. Потеря влаги в 4 раза превышала нормальные показатели. Это позволило ученым сделать вывод о причинах возникновения данной патологии.

Специалисты уверены, что новое открытие позволит глубже понять процессы, которые вызывают это заболевание. Данные, полученные в ходе исследования, лягут в основу разработки лекарства от этого недуга.

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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:10

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