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Китаянка рассказала о коронавирусе после выздоровления

Китаянка, которая смогла выздороветь после коронавируса 2019-nCoV, рассказала о самом заболевании и лечивших ее врачах. Она была одной из первых заболевших, но с помощью правильной работы докторов теперь здорова, сообщается в материале издания Синьхуа.

Жительница Китая 15 января собиралась отпраздновать Новый год в Чунцине. В Ухань она приехала жить несколько лет назад, но праздник решила отмечать в другом городе. На вокзале ее встречал муж и увидел, что супруге плохо. Он сразу увез ее в больницу, но даже через несколько дней лечения облегчения не было. Далее женщину перевезли в другую больницу в изолятор, а после осмотра врачом ей установили диагноз пневмония, которая вызвана коронавирусом.

Китаянка стала первой заболевшей в городе Чунцинь. Она сообщает, что медицинский персонал был очень заботливым, проводили ежедневное опрыскивание, вели противоинфекционное и противовирусное лечение, также применяли и методы китайской медицины. Симптомы стали уходить, и в скором времени женщину выписали из больницы. Лечение проводилось абсолютно бесплатно.

Она напомнила всем, что в этот период необходимо носить маску и часто мыть руки. При первых появлениях температуры и кашля сразу обращаться к докторам.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 12:05

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