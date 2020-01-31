Китаянка рассказала о коронавирусе после выздоровления





Жительница Китая 15 января собиралась отпраздновать Новый год в Чунцине. В Ухань она приехала жить несколько лет назад, но праздник решила отмечать в другом городе. На вокзале ее встречал муж и увидел, что супруге плохо. Он сразу увез ее в больницу, но даже через несколько дней лечения облегчения не было. Далее женщину перевезли в другую больницу в изолятор, а после осмотра врачом ей установили диагноз пневмония, которая вызвана коронавирусом.Китаянка стала первой заболевшей в городе Чунцинь. Она сообщает, что медицинский персонал был очень заботливым, проводили ежедневное опрыскивание, вели противоинфекционное и противовирусное лечение, также применяли и методы китайской медицины. Симптомы стали уходить, и в скором времени женщину выписали из больницы. Лечение проводилось абсолютно бесплатно.Она напомнила всем, что в этот период необходимо носить маску и часто мыть руки. При первых появлениях температуры и кашля сразу обращаться к докторам.