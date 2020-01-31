"Да пребудут с тобой мои ясные дни": Олег Газманов поздравил Дмитрия Маликова с 50-летием

Олег Газманов с женой Мариной отдыхает на Мальдивах. При этом он не забывает про своих подписчиков в социальных сетях. Недавно он опубликовал архивную фотографию с Дмитрием Маликовым и его отцом Юрием. На кадрах музыканты запечатлены в белой футбольной форме с оранжевыми полосами. В комментарии к публикации исполнитель поздравил своего коллегу с прошедшим днем рождения, поскольку свой юбилей Дмитрий Маликов отмечал 29 января. Также Олег Газманов написал: "Да пребудут с тобой мои ясные дни и творческое счастье! Вот какое фото я раскопал".Подписчики присоединились к поздравлениям Олега Газманова. Многие пожелали Дмитрию Маликову удачи, новых композиций, здоровья и семейного благополучия. Фанаты певца обрадовались архивным фото и добавили, что снимки вызвали у них множество позитивных эмоций. Пост исполнителя в Instagram уже набрал почти 20 000 отметок "Мне нравится".