АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы шесть признаков нарушения гормонального баланса у…
EUR 69.42 USD 63.04
Курс валют на 31.01.2020

Располневшая Милла Йовович рассказала поклонникам о своем состоянии на последней неделе беременности

Милла Йовович в ближайшие дни должна родить своего третьего ребенка. На своей странице в социальной сети Instagram актриса опубликовала пост, в котором рассказала поклонникам о своем состоянии на последней неделе беременности.
Располневшая Милла Йовович рассказала поклонникам о своем состоянии на последней неделе беременности

Милла Йовович очень рада, что смогла забеременеть и выносить ребенка в свои 44 года. Несколько лет назад у нее была неудачная попытка подарить брата своим дочкам. Отцом 12-летней Эвер и 4-летней Дэшел является супруг актрисы Пол Андерсон. Однако кроме радости от предстоящего рождения малыша Милла Йовович ощущает большую усталость. Она написала, что страдает от бессонницы, болей в спине и необходимости через каждые 15 минут ходить в туалет. «Если малыш будет таким же любителем ночного плача, как старшие дочери, то о сне можно будет забыть еще на несколько лет», - добавила актриса. Она сейчас мечтает о возможности просто надеть носки, не напрягаясь, как во время беременности. Актриса очень рада, что у нее есть потрясающее платье от Аsos, которое она очень любит за его легкость и удобство.

Милла Йовович призналась, что за время беременности она набрала почти 30 килограммов, поэтому после рождения ребенка ей предстоит нелегкая работа по возвращению к своим идеальным формам.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали самые экономичные бензиновые…
Располневшая Милла Йовович рассказала поклонникам о своем состоянии на последней неделе…
Эксперт допускает возможность передачи Турции технологий производства…
"Да пребудут с тобой мои ясные дни": Олег Газманов поздравил Дмитрия Маликова с…
Филиппа Шарлотта Миддлтон и Алан Карр пробуют диету…
«НПО Машиностроения» приступило к сборке первого спутника…
Племянница Александра Пороховщикова: «Настоящие наследники Саши живут за чертой…
В Южной Африке нашли следы динозавров, выживших во время массовых вымираний и вулканической…
Побои, первый алкоголь и проблемы с сестрой: Названы подробности подросткового периода ведущей «Дом-2» Ольги…
Western Digital завершила разработку 112-слойной 3D NAND памяти, но задерживает…
"Завораживает таинственностью": Денис Клявер поделился впечатлениями от отдыха в…
«Насильно держат»: беременная Ольга Рапунцель разрыдалась из-за ухода с проекта…
Голливуд принял новый регламент сьемок эротических…
Эксперты из Дании опубликовали 5 свойств куриных…
Владимир Кузьмин поделился фотографиями с обряда венчания с бывшей супругой Екатериной…
Оптическая иллюзия с кроссовками разделила пользователей Twitter на два…
"Ты моя гордость и источник любви": Софья Каштанова поздравила сына Джорджа с днем…
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель бросилась на экс-любовника из-за интимных…
Марина Зудина призналась, что чувствовала себя неловко на съемочной площадке «Содержанок» в окружении…
Названы шесть признаков нарушения гормонального баланса у…
Медики рассказали о 7 естественных средствах для поднятия артериального…
Актриса Мария Шукшина крестила своего внука…
Новый Land Rover Defender показали на качественных…
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил белый бутон розы на…
«Ты в сердце навседа»: Александр Панайотов почтил память Юлии Началовой в день ее…
Исследователи в Крыму разработали рецепт полезного…
Названа новая причина разводов среди молодых…
Джастин Тимберлейк отмечает…
Просмотреть все новости