Располневшая Милла Йовович рассказала поклонникам о своем состоянии на последней неделе беременности

Милла Йовович очень рада, что смогла забеременеть и выносить ребенка в свои 44 года. Несколько лет назад у нее была неудачная попытка подарить брата своим дочкам. Отцом 12-летней Эвер и 4-летней Дэшел является супруг актрисы Пол Андерсон. Однако кроме радости от предстоящего рождения малыша Милла Йовович ощущает большую усталость. Она написала, что страдает от бессонницы, болей в спине и необходимости через каждые 15 минут ходить в туалет. «Если малыш будет таким же любителем ночного плача, как старшие дочери, то о сне можно будет забыть еще на несколько лет», - добавила актриса. Она сейчас мечтает о возможности просто надеть носки, не напрягаясь, как во время беременности. Актриса очень рада, что у нее есть потрясающее платье от Аsos, которое она очень любит за его легкость и удобство.Милла Йовович призналась, что за время беременности она набрала почти 30 килограммов, поэтому после рождения ребенка ей предстоит нелегкая работа по возвращению к своим идеальным формам.