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Филиппа Шарлотта Миддлтон и Алан Карр пробуют диету сиртфуд

Младшая сестра герцогини Кембриджской Филиппа Шарлотта Миддлтон и известный комик Алан Карр решили попробовать на себе новую диету сиртфуд. Как известно, среди знаменитостей этот метод похудения очень популярный, несмотря на количественные споры. Благодаря siertfood diet певица Адель избавилась от 20 лишних килограммов.
Филиппа Шарлотта Миддлтон и Алан Карр пробуют диету сиртфуд

Диетологи Айдан Гоггинс и Глен Маттен разработали способ питания, который ограничивает потребление белка и углеводов. Похудение происходит в два этапа. На первом ежедневный рацион не должен превышать одну тысячу калорий даже при высокой физической активности. Далее в рацион добавляются овощные соки и зелень, богатую антиоксидантами.

Популярная певица Адель после развода с бывшим супругом лишилась 20 килограммов на сиртфуде. Однако ее прекрасная физическая форма вызвала двоякую реакцию со стороны поклонников и знакомых звезды. Ее личный предыдущий тренер по фитнесу Камила Гудис написала пост в своем микроблоге о том, что ее подопечная похудела на 90% благодаря питанию. У подписчиков это вызвало негативную реакцию, так как, по мнению многих, строгие ограничении в продуктах приведут только к большим проблемам со здоровьем.

Известная фитнес-тренер Алиса Лайдвиг присоединилась к негодованию поклонников Адель и написала свой комментарий. По ее словам, на низкокалорийном питании долго оставаться активной невозможно, и оно однозначно будет вредить организму.

Споры о диете сиртфуд и дальше продолжаются среди знаменитостей. Американские эксперты по здоровому образу жизни утверждают, что даже если буквальный эффект имеет место быть, то он быстро закончится и обернется еще большим набором веса.

Однако не все звезды принимают ту или иную позицию. Как известно, младшая сестра Кейт Миддлтон поклонница популярного рациона без жиров и углеводов. Также хороший друг Адель комедийный актер Алан Карр решил испытать сиртфуд на себе после того, как увидел безупречный результат похудения своей звездной подруги.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:42

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