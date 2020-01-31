Филиппа Шарлотта Миддлтон и Алан Карр пробуют диету сиртфуд





Диетологи Айдан Гоггинс и Глен Маттен разработали способ питания, который ограничивает потребление белка и углеводов. Похудение происходит в два этапа. На первом ежедневный рацион не должен превышать одну тысячу калорий даже при высокой физической активности. Далее в рацион добавляются овощные соки и зелень, богатую антиоксидантами.Популярная певица Адель после развода с бывшим супругом лишилась 20 килограммов на сиртфуде. Однако ее прекрасная физическая форма вызвала двоякую реакцию со стороны поклонников и знакомых звезды. Ее личный предыдущий тренер по фитнесу Камила Гудис написала пост в своем микроблоге о том, что ее подопечная похудела на 90% благодаря питанию. У подписчиков это вызвало негативную реакцию, так как, по мнению многих, строгие ограничении в продуктах приведут только к большим проблемам со здоровьем.Известная фитнес-тренер Алиса Лайдвиг присоединилась к негодованию поклонников Адель и написала свой комментарий. По ее словам, на низкокалорийном питании долго оставаться активной невозможно, и оно однозначно будет вредить организму.Споры о диете сиртфуд и дальше продолжаются среди знаменитостей. Американские эксперты по здоровому образу жизни утверждают, что даже если буквальный эффект имеет место быть, то он быстро закончится и обернется еще большим набором веса.Однако не все звезды принимают ту или иную позицию. Как известно, младшая сестра Кейт Миддлтон поклонница популярного рациона без жиров и углеводов. Также хороший друг Адель комедийный актер Алан Карр решил испытать сиртфуд на себе после того, как увидел безупречный результат похудения своей звездной подруги.